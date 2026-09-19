Новости по тегу #храмы

Крестовоздвиженская церковь – сердце города. Краснокирпичная, с серебристыми куполами – идеал русского стиля.
Это будет каменное сооружение в русском стиле XIX века, крестообразной формы, в белых тонах.
Соответствующее распоряжение подписал глава государства.
Церковь уникальна тем, что здесь можно увидеть старинные иконы западного, и восточного письма, и нашего белорусского.
Это один из самых красивых костелов в стране! Величественный фасад, чудесные фрески, божественная атмосфера – венец искусства!
Неспроста главный храм новогрудской епархии назван в честь этого небесного покровителя.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак.
В 2025 году ему исполняется 165 лет. Решение о замене крыши вместе с куполами и крестами было принято весной. Планируется, что к концу 2026 года работы завершатся.
Свято-Никольская церковь XIX века – изящный союз позднего классицизма и русского стиля. До 1990-х это была единственная православная церковь в городе.
Храм Преображения Господня – памятник архитектуры классицизма. Сегодня он играет важную роль в сохранении традиций и воспитании подрастающего поколения. При церкви работает воскресная школа.
Александр Пигаль верой и правдой служит в храме уже 30 лет. Для жителей Залужья он дорогой и родной человек.
Ее возведение было задумано, чтобы показать современникам, как выглядела древняя церковь в XII веке.
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