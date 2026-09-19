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Новости по тегу #храмы

Больше века – «корабль спасения» для полешуков: история храма в Лунинецком районе
19 сентября 2026 15:15

Больше века – «корабль спасения» для полешуков: история храма в Лунинецком районе

Новая святыня! В деревне Волма началось строительство храма
02 июля 2026 07:12

Новая святыня! В деревне Волма началось строительство храма

Более 3,6 млн из фонда Президента выделят на реставрацию храмов в Жировичах и Будславе
11 июня 2026 16:58

Более 3,6 млн из фонда Президента выделят на реставрацию храмов в Жировичах и Будславе

Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни
02 июня 2026 13:57

Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни

Изучить историю Могилева можно по костелу – рассказываем о величественном соборе Успения Девы Марии
04 мая 2026 14:29

Изучить историю Могилева можно по костелу – рассказываем о величественном соборе Успения Девы Марии

Какой святой – покровитель всех путешественников? Ответ найдете в храме Новогрудка
10 марта 2026 09:57

Какой святой – покровитель всех путешественников? Ответ найдете в храме Новогрудка

Румак: моя должность особенная! Интервью с уполномоченным по делам религий и национальностей
07 декабря 2025 09:15

Румак: моя должность особенная! Интервью с уполномоченным по делам религий и национальностей

В церкви Святой Живоначальной Троицы начался капитальный ремонт
12 ноября 2025 14:50

В церкви Святой Живоначальной Троицы начался капитальный ремонт

Говорят, что храм в центре Волковыска построен на месте древнего кладбища – побывали в церкви и узнали
08 сентября 2025 15:41

Говорят, что храм в центре Волковыска построен на месте древнего кладбища – побывали в церкви и узнали

Храму Преображения Господня в Чашниках исполнилось 150 лет
19 августа 2025 11:05

Храму Преображения Господня в Чашниках исполнилось 150 лет

«Эти стены – намоленные». Настоятель храма в Залужье рассказал историю возрождения древней церкви
30 июня 2025 13:15

«Эти стены – намоленные». Настоятель храма в Залужье рассказал историю возрождения древней церкви

В Гродно завершается строительство храма благоверного князя Александра Невского
25 июня 2025 08:51

В Гродно завершается строительство храма благоверного князя Александра Невского