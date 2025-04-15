История прихода уходит в XV век! Показываем белорусский костёл, который ни разу не закрывали

Насладиться красотой Беловежской пущи, увидеть вживую зубров, познакомиться с уникальными храмами, а также отведать банкуху и Бацькаву булку – все это можно в Свислочском районе, рассказали в программе «Путевка BY».

Есть у нас колокол, отлитый в 1749 году, с гравированной работой. До 1836 года все колокольни были деревянными.

Есть в Порозово свой покровитель – Святой Михаил Архангел. В его честь назван костел, который возвели в лучших традициях классицизма из бутового камня в 20-е годы XIX века. В лучах солнца святыня переливается, словно драгоценная мозаика. Обратите внимание, на фасаде сияет не только камень, но и фрагменты черно-глянцевой керамики! История прихода уходит своими корнями в далекий XV век! Место сильное и намоленное.

Елена Савко, ученица Порозовской СШ, прихожанка костела:

В 1460 году был построен первый костел, а в 1676 году сгорел третий деревянный костел, поэтому ксендз Юрий Цивинский и генерал войск ВКЛ Тышкевич решили построить здесь новую деревянную святыню. Однако позже, в 1797 году, костел снова сгорел в результате бури, поэтому возвели временную часовню. 23 июня 1819 года ксендз Михаил Гарбовецкий, который управлял тогда приходом, пригласил архитектора Мартина Сункевича, и они решили построить новый костел.

Советское «ненастье» и гонения на религию обошли храм стороной. Костел никогда не закрывали. Лишь однажды верующим преградили путь – в 1867 году. Связано это было с участием в восстании Калиновского. На порозовчан наложили контрибуцию в 1 430 рублей.