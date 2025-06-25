В Гродно завершается строительство храма благоверного князя Александра Невского
Новая архитектурная жемчужина. В Гродно завершается строительство храма благоверного князя Александра Невского. В народе святыню прозвали «сестрой Коложи». Ее возведение было задумано, чтобы показать современникам, как выглядела древняя церковь в XII веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внешняя часть храма готова на 99 %. Сейчас основные работы идут внутри: строители заняты штукатуркой стен. Впереди еще шпатлевка, покраска, укладка плитки, а также установка церковной мебели. Параллельно трудятся и на колокольне. Все работы планируют завершить в ближайшие месяцы. Открытие храма посвятят 80-летию Великой Победы.
Виктор Каспарчук, заместитель директора строительной организации:
Объект реально сложный, потому что архитектурная форма некоторых элементов, приходилось на объекте это изготавливать, потому что заводы это не изготавливают. Особенно круглые перемычки, купола, это все делалось здесь по месту, своды четырехкрестовые тоже, очень много заняло времени изготовление лекал опалубки, чтобы выполнить эту работу.
Протоиерей Николай Лабынько, настоятель прихода храма благоверного князя Александра Невского в Гродно:
Весь наш комплекс посвящен именно 80-летию Победы, поэтому мы сейчас акцентируем внимание, чтобы успеть завершить в юбилейный год все строительство, поэтому были вынуждены привлечь строителей из Российской Федерации для того, чтобы подарить горожанам подарок, оставить о 80-летии Победы какой-то очень значимый след для нашего города.
Ожидается, что новая святыня станет настоящим духовно-образовательным комплексом. Здесь будут работать воскресная школа и музей. В парке на территории церкви оборудуют также детскую площадку.