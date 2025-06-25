Новая архитектурная жемчужина. В Гродно завершается строительство храма благоверного князя Александра Невского. В народе святыню прозвали «сестрой Коложи». Ее возведение было задумано, чтобы показать современникам, как выглядела древняя церковь в XII веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешняя часть храма готова на 99 %. Сейчас основные работы идут внутри: строители заняты штукатуркой стен. Впереди еще шпатлевка, покраска, укладка плитки, а также установка церковной мебели. Параллельно трудятся и на колокольне. Все работы планируют завершить в ближайшие месяцы. Открытие храма посвятят 80-летию Великой Победы.