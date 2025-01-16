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Январь – месяц религиозного туризма. Узнали, что притягивает верующих в Березинский район

16 января 2025 17:44
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В Беларуси январь объявлен месяцем религиозного туризма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это направление пользуется популярностью у путешественников. Только на территории Минской области свыше 500 религиозных объектов. Разработаны маршруты по святым местам, их более 200.

Какими историческими местами привлекает туристов Березинский район? Узнала Анна Куртасова.

Январь – месяц религиозного туризма. Узнали, что притягивает верующих в Березинский район-2

В Березинском крае много религиозных объектов. Здесь разработан туристический маршрут по святым местам.

Январь – месяц религиозного туризма. Узнали, что притягивает верующих в Березинский район-4

Елена Винцаревич, методист туристического центра «Юность» д. Жорновка Березинского района:
Маршрут по святым местам Березинского края рассчитан на два дня. Это если вы будете его посещать на велосипедах, но на четыре часа, если вы будете посещать его на автобусе или автомобиле. Километраж маршрута – около 87 километров.

Одна из точек маршрута – Никольский храм в Березино. Это главная православная святыня района. Сюда приезжают поклониться мощам святителя Николая Чудотворца, в честь которого назван храм. А еще почтить память священномученика Леонида Бирюковича, который много лет посвятил служению в храме Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Бродец Березинского района. В честь святого здесь возведена часовня.

Январь – месяц религиозного туризма. Узнали, что притягивает верующих в Березинский район-6

Мария Счасная:
Живу в провинции, но сюда приезжаю. Потому что какая-то благодать в этом храме. Приезжаю и на большие праздники сюда.

Январь – месяц религиозного туризма. Узнали, что притягивает верующих в Березинский район-8

А это одна из старинных и первых церквей, построенная в послевоенное время в Березино – храм Преображения Господня. Он уникален тем, что здесь хранятся мощи великомученицы Анастасии Узорешительницы, святителя Феофана Затворника, а также святыни, привезенные из Иерусалима, Греции, Египта.

Подробности в видео.

# Религия # храмы

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