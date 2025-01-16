Январь – месяц религиозного туризма. Узнали, что притягивает верующих в Березинский район

В Беларуси январь объявлен месяцем религиозного туризма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это направление пользуется популярностью у путешественников. Только на территории Минской области свыше 500 религиозных объектов. Разработаны маршруты по святым местам, их более 200.

Елена Винцаревич, методист туристического центра «Юность» д. Жорновка Березинского района:

Маршрут по святым местам Березинского края рассчитан на два дня. Это если вы будете его посещать на велосипедах, но на четыре часа, если вы будете посещать его на автобусе или автомобиле. Километраж маршрута – около 87 километров.

Одна из точек маршрута – Никольский храм в Березино. Это главная православная святыня района. Сюда приезжают поклониться мощам святителя Николая Чудотворца, в честь которого назван храм. А еще почтить память священномученика Леонида Бирюковича, который много лет посвятил служению в храме Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Бродец Березинского района. В честь святого здесь возведена часовня.