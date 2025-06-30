«Эти стены – намоленные». Настоятель храма в Залужье рассказал историю возрождения древней церкви

Лето в самом разгаре, а значит. настало время для приключений. В программе «Путевка BY» на СТВ расскажем о чудесах Стародорожчины!

Эту святую землю облюбовали аисты. Храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца – жемчужина Залужья и всего Стародорожского района. Деревянный, резной, словно из сказок. Он помогает людям обрести мир в душе и встать на верный путь.

Протоиерей Александр Пигаль, настоятель Георгиевского прихода аг. Залужье:

Большой святыней нашего храма является частичка Животворящего креста Господня – того самого креста, на котором был распят Господь и который обрела Святая равноапостольная Елена. Здесь маленький мощевичок внизу. Крест этот у нас находится в алтаре и выносится только в праздники, которые связаны с Христом.

В 1933-м церковь была закрыта. Во время оккупации немцы открыли двери, но не просто так. Они варварски обобрали прихожан, которые пришли в храм в самой лучшей одежде. После святыню переоборудовали под зернохранилище, а затем – под клуб. На месте алтаря установили сцену. Крутили ленты в кинобудке и плясали под советские хиты.

Возрождение началось в начале 1990-х. Местные жители обратились с письмом к властям, чтобы здание клуба вернули церкви. Справедливость восторжествовала, и начались службы. Священник Леонид Веремейчик первым начал преображение, а в 1995-м реставрацию продолжил Александр Пигаль, который верой и правдой служит в храме уже 30 лет. Для жителей Залужья он дорогой и родной человек.

Протоиерей Александр Пигаль:

Я, еще будучи мирянином, не в сане, приехал сюда первый раз. Крыша текла, вся ржавая была, стены были ободраны. Здесь буквально несколько икон висело. Конечно, я почувствовал дыхание стен, что эти стены – намоленные. Местное хозяйство, военнослужащие города Старые Дороги очень нам помогли. И до сих пор мы продолжаем восстановительные работы.