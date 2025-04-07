Прямой эфир

Икона, которая спасла народ от холеры! Показываем ценные реликвии Свято-Троицкого собора

07 апреля 2025 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Столица льна, великолепного собора и единственного колеса обозрения на Могилевщине! Место с богатой историей и приграничным колоритом. Городской поселок Хотимск удивит и откроет новые виды на Беларусь, рассказали в программе «Путевка BY».

Икона, которая спасла народ от холеры! Показываем ценные реликвии Свято-Троицкого собора-2

Священный град, драгоценная бирюза. Свято-Троицкий собор восхищает и вдохновляет на духовный рост и добрые дела. Неспроста в народе его окрестили жемчужиной Хотимской земли.

Икона, которая спасла народ от холеры! Показываем ценные реликвии Свято-Троицкого собора-4

Павел Сыцевич, настоятель Собора Святой Троицы г.п. Хотимск:
У нас почитаемая древняя икона Божьей Матери Казанская. В начале XIX века была эпидемия холеры, и с иконой стали ходить крестными ходами, заходя в дома – и эпидемия прекратилась, люди стали выздоравливать.

Икона, которая спасла народ от холеры! Показываем ценные реликвии Свято-Троицкого собора-6

В Троицком соборе сохранилось немало православных реликвий. Старинные книги, церковная утварь и многое другое. Что-то даровали прихожане, что-то досталось по наследству из местных церквей.

Икона, которая спасла народ от холеры! Показываем ценные реликвии Свято-Троицкого собора-8

Павел Сыцевич:
Евангелие времен Екатерины II, в таком металлическом окладе. С обратной стороны чеканка – праздник Благовещения Святой Богородицы, а здесь есть титульный лист, где именно она подписана. 

Икона, которая спасла народ от холеры! Показываем ценные реликвии Свято-Троицкого собора-10

Павел Сыцевич:
Крестильный ларец с изображением праздников Крещения Господня.

Икона, которая спасла народ от холеры! Показываем ценные реликвии Свято-Троицкого собора-12

Павел Сыцевич:
Венцы для венчания XIX века – золоченый, а вот этот, XVIII века, с бархатом. Еще сохранились такие венцы. 

Икона, которая спасла народ от холеры! Показываем ценные реликвии Свято-Троицкого собора-14

Павел Сыцевич:
Крест времен императора Павла I – серебряный, штихельная работа.

Подробности смотрите в видео.

# Религия # История # Город # Туризм # храмы

Другие новости рубрики

Все новости
Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад
07 апреля 2025 15:22

Фотографии прямиком из XIX века! Показываем, как выглядел Хотимск несколько веков назад

Столица льна и город Радзивиллов! Узнали, откуда у Хотимска столько названий
07 апреля 2025 15:19

Столица льна и город Радзивиллов! Узнали, откуда у Хотимска столько названий

В Смолевичском районе благоустроили 10 населённых пунктов с участием местных жителей
07 апреля 2025 14:13

В Смолевичском районе благоустроили 10 населённых пунктов с участием местных жителей