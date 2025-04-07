Икона, которая спасла народ от холеры! Показываем ценные реликвии Свято-Троицкого собора

Столица льна, великолепного собора и единственного колеса обозрения на Могилевщине! Место с богатой историей и приграничным колоритом. Городской поселок Хотимск удивит и откроет новые виды на Беларусь, рассказали в программе «Путевка BY».

Священный град, драгоценная бирюза. Свято-Троицкий собор восхищает и вдохновляет на духовный рост и добрые дела. Неспроста в народе его окрестили жемчужиной Хотимской земли.

Павел Сыцевич, настоятель Собора Святой Троицы г.п. Хотимск:

У нас почитаемая древняя икона Божьей Матери Казанская. В начале XIX века была эпидемия холеры, и с иконой стали ходить крестными ходами, заходя в дома – и эпидемия прекратилась, люди стали выздоравливать.

В Троицком соборе сохранилось немало православных реликвий. Старинные книги, церковная утварь и многое другое. Что-то даровали прихожане, что-то досталось по наследству из местных церквей.

Павел Сыцевич:

Евангелие времен Екатерины II, в таком металлическом окладе. С обратной стороны чеканка – праздник Благовещения Святой Богородицы, а здесь есть титульный лист, где именно она подписана.

Павел Сыцевич:

Крестильный ларец с изображением праздников Крещения Господня.

Павел Сыцевич:

Венцы для венчания XIX века – золоченый, а вот этот, XVIII века, с бархатом. Еще сохранились такие венцы.