Где находится самый молодой монастырь Беларуси и что происходит с теми, кто хоть раз там побывает?

Лето – это маленькая жизнь, и лучше всего провести ее в путешествиях! Подарим билет в Осиповичский район в программе «Путевка BY» на СТВ. Удивимся школьному музею в пять тысяч экспонатов и совершим путешествие во времени. Отыщем благодатное место и наполнимся силой живого источника.

Духовный град посреди леса! Спешим представить новую координату для паломников – храм иконы Божией Матери «Живоносный источник». Те, кто однажды побывал в Проще, меняются в лучшую сторону, а затем возвращаются на святую землю за гармонией и светом.

Сегодня это самый молодой монастырь белорусского экзархата! Наедине с природой приходят мысли о вечных ценностях: любви, терпении и прощении. Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Очень интересное название Проща, ассоциации – как будто от слова «прощать».

Игумен Максим (Юндил), настоятель монастыря в честь иконы Божией Матери Живоносный источник:

И правильно говорите, потому что слова «проща» пошло от одного из самых важных христианских ценностей. Господь, когда пришел на землю всегда говорил: мир вам! То есть он заботился о том, чтобы люди понимали друг друга, прощали друг друга, поддерживать друг друга.

Игумен Максим (Юндил):

Наш монастырь «Прощанская пустынь». В древние времена, мы видим историю церквей. Люди, которые хотели стать монахами, уходили в такие безлюдные места и выбирали горы, пустыни, леса дремучие, как преподобный наш отец Сергий Радонежский. А наша святыня, обитель Жировичская – тоже на грушке явилась Божия Матерь. В этот год еще одна обитель отметила 900-летие – Спасо-Евфросиниевский монастырь. Матушка Евфросиния получила благословение – иди и там ты найдешь, и Селец стал тем местом, откуда сегодня святыня. В Беларуси было море?! В музее Дараганово показали артефакты, которые могут это доказать.

Знак свыше был и в Проще. По легенде, в XIX веке из деревни Корытное шли два слепых старца с поводырем. Легли здесь отдохнуть, а утром услышали журчание воды. Умылись и внезапно прозрели! На дереве им явилась икона Божией Матери, которая и принесла исцеление. Местные трижды относили святыню в ближайшую церковь, но икона вновь оказывалась на своем месте. На благодатном островке возвели храм. Когда точно? История умалчивает. Но уже в 1864-м церковь была. В советские времена, в конце 1920-х – начале 1930-х годов ее сожгли. Но народная тропа никогда не зарастала к святому источнику, а место воскресало вновь и вновь.