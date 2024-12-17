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Гендиректор СТВ: я был одним из первых, кто снимал в 90-х реконструкцию Спасо-Преображенской церкви в Полоцке

17 декабря 2024 16:04
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Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ! 

Гендиректор СТВ: я был одним из первых, кто снимал в 90-х реконструкцию Спасо-Преображенской церкви в Полоцке-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мне так повезло в этой жизни, что я был одним из первых операторов, который снимал в далеких 90-х годах, как начиналась реконструкция. Я помню превосходно, какие у меня были чувства, когда я снимаю, при мне открываются фрески. Это потрясающая энергетика.

Я был в келье Преподобной Евфросинии Полоцкой. Туда сейчас редко кого пускают, но я был именно тогда, в 90-е годы. И я всем своим телом, трудно очень передать и сказать, ощутил эту энергетику – энергетику мира, созерцания, спокойствия.

# История # храмы # Церковь # Александр Осенко # Игорь Позняк

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