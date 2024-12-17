Гендиректор СТВ: я был одним из первых, кто снимал в 90-х реконструкцию Спасо-Преображенской церкви в Полоцке

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мне так повезло в этой жизни, что я был одним из первых операторов, который снимал в далеких 90-х годах, как начиналась реконструкция. Я помню превосходно, какие у меня были чувства, когда я снимаю, при мне открываются фрески. Это потрясающая энергетика.

Я был в келье Преподобной Евфросинии Полоцкой. Туда сейчас редко кого пускают, но я был именно тогда, в 90-е годы. И я всем своим телом, трудно очень передать и сказать, ощутил эту энергетику – энергетику мира, созерцания, спокойствия.