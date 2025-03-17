В ивьевском храме есть икона из космоса! Протоиерей рассказал удивительную историю

Татарская столица, маленький Иерусалим, Ивье-де-Жанейро. В программе «Путевка BY» на СТВ отправились в город четырех конфессий!

Намоленный край. Так исторически сложилось, что православие – одна из самых молодых конфессий в Ивье. Именно в городе, потому что в районе есть населенные пункты, где православных гораздо больше, чем католиков. Там стоят стародавние храмы и есть свои святыни.

А вот церковь в Ивье появилась только в 1990-е годы. Дело в том, что до войны здесь проживало всего 30 православных. Сегодня в храме особо почитают покровителей белорусской земли – Жировичскую Богоматерь и преподобномученика Афанасия Брестского. Есть даже икона из космоса.

Протоиерей Вячеслав Пашкевич, настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского, благочинный церквей Ивьевского округа:

Мы находимся в храме мученика младенца Гавриила Белостокского. В 1993 году он был основан на фундаменте бывшего дома, где люди жили, 1928 года постройки. Потом здесь был роддом, потом – ясли-сад, а потом приурочили к приезду Патриарха Алексия, его отдали православной общине и построили храм.