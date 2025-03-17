Прямой эфир

В ивьевском храме есть икона из космоса! Протоиерей рассказал удивительную историю

17 марта 2025 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Татарская столица, маленький Иерусалим, Ивье-де-Жанейро. В программе «Путевка BY» на СТВ отправились в город четырех конфессий!

В ивьевском храме есть икона из космоса! Протоиерей рассказал удивительную историю-2

Намоленный край. Так исторически сложилось, что православие – одна из самых молодых конфессий в Ивье. Именно в городе, потому что в районе есть населенные пункты, где православных гораздо больше, чем католиков. Там стоят стародавние храмы и есть свои святыни.

В ивьевском храме есть икона из космоса! Протоиерей рассказал удивительную историю-4

А вот церковь в Ивье появилась только в 1990-е годы. Дело в том, что до войны здесь проживало всего 30 православных. Сегодня в храме особо почитают покровителей белорусской земли – Жировичскую Богоматерь и преподобномученика Афанасия Брестского. Есть даже икона из космоса.

В ивьевском храме есть икона из космоса! Протоиерей рассказал удивительную историю-6

Протоиерей Вячеслав Пашкевич, настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского, благочинный церквей Ивьевского округа:
Мы находимся в храме мученика младенца Гавриила Белостокского. В 1993 году он был основан на фундаменте бывшего дома, где люди жили, 1928 года постройки. Потом здесь был роддом, потом – ясли-сад, а потом приурочили к приезду Патриарха Алексия, его отдали православной общине и построили храм. 

В ивьевском храме есть икона из космоса! Протоиерей рассказал удивительную историю-8

Протоиерей Вячеслав Пашкевич:
Икона Божией Матери Казанской находится в нашем храме уже 20 лет. Она была изготовлена в честь 60-летия Великой Победы. Была освящена патриархом Алексием и отправлена в космос, было 60 икон по числу лет Победы. И потом уроженцу нашего городка Виктору Станиславовичу Шутову за усердные труды патриарх Алексий подарил один образ на память.

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # Религия # храмы # Иконы # Отец Вячеслав Пашкевич # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Синагога и застройка в центре города. Узнали, как сто лет назад в Ивье жили 3,5 тысячи евреев
17 марта 2025 14:43

Синагога и застройка в центре города. Узнали, как сто лет назад в Ивье жили 3,5 тысячи евреев

Какое место в Беларуси называют татарской столицей? Показываем город, где знают всё о культуре этого народа
17 марта 2025 14:39

Какое место в Беларуси называют татарской столицей? Показываем город, где знают всё о культуре этого народа

В рамках акции «Дай лесу новае жыццё!» в Крупском районе высадят 350 тыс. сеянцев и саженцев
17 марта 2025 14:28

В рамках акции «Дай лесу новае жыццё!» в Крупском районе высадят 350 тыс. сеянцев и саженцев