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Новости по тегу #Греко-римская борьба

С прицелом на Олимпиаду: борцы-классики готовятся к двум чемпионатам мира
15 сентября 2026 20:29

С прицелом на Олимпиаду: борцы-классики готовятся к двум чемпионатам мира

Александр Карелин выступил на тренерском семинаре для борцов. Рассказываем, как это было
06 сентября 2026 19:02

Александр Карелин выступил на тренерском семинаре для борцов. Рассказываем, как это было

Белорусские борцы привезли 2 медали с ЧМ! Могло ли быть 5 из 5? Интервью с командой
30 августа 2026 18:49

Белорусские борцы привезли 2 медали с ЧМ! Могло ли быть 5 из 5? Интервью с командой

Кирилл Валевский завоевал серебро на ЧМ по борьбе среди спортсменов до 20 лет
19 августа 2026 17:28

Кирилл Валевский завоевал серебро на ЧМ по борьбе среди спортсменов до 20 лет

Кирилл Валевский вышел в финал чемпионата мира по борьбе (U-20)
19 августа 2026 11:16

Кирилл Валевский вышел в финал чемпионата мира по борьбе (U-20)

Михаил Марковский вышел в финал чемпионата мира по борьбе (U-20)
17 августа 2026 18:09

Михаил Марковский вышел в финал чемпионата мира по борьбе (U-20)

Семененко и Савич проиграли схватки за бронзовые медали на чемпионате мира по борьбе (U-17)
28 июля 2026 17:55

Семененко и Савич проиграли схватки за бронзовые медали на чемпионате мира по борьбе (U-17)

В Баку стартовал чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет
27 июля 2026 17:35

В Баку стартовал чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет

Белорусы завоевали три награды на молодежном чемпионате Европы по борьбе
08 июля 2026 17:30

Белорусы завоевали три награды на молодежном чемпионате Европы по борьбе

Белорусские борцы стартовали на чемпионате Европы (U-20)
06 июля 2026 18:09

Белорусские борцы стартовали на чемпионате Европы (U-20)

О чемпионате Европы среди борцов и схватке с турком – пообщались с Павлом Глинчуком и Игорем Петренко
17 мая 2026 18:34

О чемпионате Европы среди борцов и схватке с турком – пообщались с Павлом Глинчуком и Игорем Петренко

Белорус Глинчук занял третье место на чемпионате Европы по борьбе
22 апреля 2026 13:24

Белорус Глинчук занял третье место на чемпионате Европы по борьбе