Новости по тегу #Греко-римская борьба

В «Стайках» завершается учебно-тренировочный сбор у представителей греко-римского стиля. В четверг команда отправляется на турнир в Хорватию.
В течение трех дней участники смогли познакомиться с новыми методиками и разработками ведущих спикеров, а также пообщаться с известными атлетами.
А еще узнали, что снится спортсменам перед крупными соревнованиями!
Наш представитель греко-римского стиля в категории до 82 килограммов в финале сражался с россиянином Рамазаном Нехай. К сожалению, отечественный борец уступил со счетом 1:3.
Оппонентом белоруса в противостоянии за чемпионский титул будет россиянин Рамазан Нехай.
Михаил продемонстрировал настоящий чемпионский характер, оформил досрочную победу на туше с результатом 8:0 и 18 августа поспорит за «золотую» награду мирового первенства.
29 июля свой путь на соревнованиях в Баку начнут девушки. Всего первенство мира собрало рекордное количество участников – более 600 атлетов из 64 стран.
Дальше всех по турнирной дистанции продвинулся Тимофей Семененко, выступающий в весовой категории до 55 килограммов.
В Северной Македонии продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет. 8 июля белорусские представители греко-римского стиля сражались за награды турнира.
Первыми на ковер вышли борцы греко-римского стиля.
Наш супертяж Павел Глинчук завоевал бронзовую награду. Спортсмен шел на золото и мог однозначно, как считают специалисты, стать чемпионом. Но вмешались обстоятельства и культура оппонента.
Он стал бронзовым призером весовой категории до 130 килограммов.
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