Команда Гродненской области стала последним полуфиналистом турнира «Лига храбрых»

Стал известен последний полуфиналист открытого республиканского турнира «Лига храбрых». Это команда Гродненской области. В субботу на коврах столичного дома борьбы ей противостояла дружина Гомельщины. Все поединки были напряженными. Итоговый счет по результатам 30 схваток – 16:14, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Павел, полуфиналист турнира (Гродненская область): Атмосфера отличная. Мне очень здесь нравится. Сегодня приехали поддержать папа и мои пацаны – моя группа поддержки. Борьбой занимаюсь 7 лет, довольно-таки давно. Не помню, вроде бы с 6 пришел на тренировки. Тренировался, старался. Мой первый тренер увидел сразу, что у нас глаза горят. Видно сразу, что пришли два брата и будут стараться. В этом виде спорта нужно очень много думать. Потому что мой тренер говорил, что тупого борца никогда не бывает.

Виктор Сосуновский, старший тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Для нашего вида спорта – это такая новинка. В таком возрасте для них это целое событие. В выходные собираются, выезжают автобусом. Я думаю, у них есть большое желание побороться, тем более выиграть и выйти в следующий тур и еще раз все повторить. Накал страстей сумасшедший. Зрители не утихали и не умолкали. Ребята болели. Ну очень круто. Я думаю, что каждая команда стремится попасть в финал, чтобы испытать эти эмоции. Все покажет дальнейшая работа, желание и стремление ребят. Приятно смотреть, как они борются, ищут приемы. Это подталкивает на мысль, что все будет хорошо, что результат будет и ребята будут бороться.

В полуфинале за главные призы также будут спорить действующие чемпионы – борцы из Могилева, а также коллективы из Бреста и Москвы. Поединки пройдут 1-го и 14-го декабря.