Команда Гродненской области стала последним полуфиналистом турнира «Лига храбрых»
Стал известен последний полуфиналист открытого республиканского турнира «Лига храбрых». Это команда Гродненской области. В субботу на коврах столичного дома борьбы ей противостояла дружина Гомельщины. Все поединки были напряженными. Итоговый счет по результатам 30 схваток – 16:14, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Алексей Павел, полуфиналист турнира (Гродненская область):
Атмосфера отличная. Мне очень здесь нравится. Сегодня приехали поддержать папа и мои пацаны – моя группа поддержки. Борьбой занимаюсь 7 лет, довольно-таки давно. Не помню, вроде бы с 6 пришел на тренировки. Тренировался, старался. Мой первый тренер увидел сразу, что у нас глаза горят. Видно сразу, что пришли два брата и будут стараться. В этом виде спорта нужно очень много думать. Потому что мой тренер говорил, что тупого борца никогда не бывает.
Турнир, проводимый при поддержке Президентского спортивного клуба, дает возможность юным спортсменам получить серьезный соревновательный опыт и проявить себя.
Виктор Сосуновский, старший тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
Для нашего вида спорта – это такая новинка. В таком возрасте для них это целое событие. В выходные собираются, выезжают автобусом. Я думаю, у них есть большое желание побороться, тем более выиграть и выйти в следующий тур и еще раз все повторить. Накал страстей сумасшедший. Зрители не утихали и не умолкали. Ребята болели. Ну очень круто. Я думаю, что каждая команда стремится попасть в финал, чтобы испытать эти эмоции. Все покажет дальнейшая работа, желание и стремление ребят. Приятно смотреть, как они борются, ищут приемы. Это подталкивает на мысль, что все будет хорошо, что результат будет и ребята будут бороться.
В полуфинале за главные призы также будут спорить действующие чемпионы – борцы из Могилева, а также коллективы из Бреста и Москвы. Поединки пройдут 1-го и 14-го декабря.