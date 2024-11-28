В Минске проходит турнир памяти Олега Караваева по греко-римской борьбе

Олег Караваев – легендарный борец греко-римского стиля. Первый Олимпийский чемпион-классик. В 1960-м году в Риме на золото в легком весе претендовало 28 атлетов, но белорус не поиграл ни одной схватки и помимо победы был признан самым техничным борцом мультифорума. Турнир памяти прославленного чемпиона проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

«Каравайчик» – это турнир для подростков. Все участники, парни до 17 лет, вдохновлены спортивными победами Олега Караваева и для каждого, выиграть у соперника, дело принципиальное. Чтобы добраться до финала, ребята преодолевали по 4-5 схваток.

Кирилл Васько, финалист турнира:

Этот турнир один из ключевых. Хотелось бы завтра выиграть финальную схватку и стать чемпионом, чтобы быть в национальной команде. Смотр резерва уже за первый день «Каравайчика» получился очень ярким. Для призера Олимпийских игр, Михаила Семенова, который занимается резервом национальной команды, работы было не почат и край.