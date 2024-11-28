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В Минске проходит турнир памяти Олега Караваева по греко-римской борьбе

28 ноября 2024 20:15
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Олег Караваев – легендарный борец греко-римского стиля. Первый Олимпийский чемпион-классик. В 1960-м году в Риме на золото в легком весе претендовало 28 атлетов, но белорус не поиграл ни одной схватки и помимо победы был признан самым техничным борцом мультифорума. Турнир памяти прославленного чемпиона проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

В Минске проходит турнир памяти Олега Караваева по греко-римской борьбе-2

«Каравайчик» – это турнир для подростков. Все участники, парни до 17 лет, вдохновлены спортивными победами Олега Караваева и для каждого, выиграть у соперника, дело принципиальное. Чтобы добраться до финала, ребята преодолевали по 4-5 схваток.

В Минске проходит турнир памяти Олега Караваева по греко-римской борьбе-4

Кирилл Васько, финалист турнира:
Этот турнир один из ключевых. Хотелось бы завтра выиграть финальную схватку и стать чемпионом, чтобы быть в национальной команде.

Смотр резерва уже за первый день «Каравайчика» получился очень ярким. Для призера Олимпийских игр, Михаила Семенова, который занимается резервом национальной команды, работы было не почат и край.

В Минске проходит турнир памяти Олега Караваева по греко-римской борьбе-6

Михаил Семенов, старший тренер юниорской сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Многие, которые боролись только недавно в Сибири, борются здесь. Когда проявляют ребята сильные качества, бойцовские качества – это не может не радовать. У нас в декабре предстоит базовый сбор, возможно, чемпионы турнира республики, будем определять состав сбора, а в дальнейшем может и Европа, мир.

Финалы «Каравайчика» состоятся уже в пятницу, 29 ноября. Они будут проходить между предварительными поединками Международного взрослого турнира по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона Олега Караваева. Так что вся большая борьба сосредоточилась в сердце спортивного Минска под крышей Дворца спорта, который знает многих триумфаторов.

Подробности в видео.

# Греко-римская борьба # Михаил Семенов

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