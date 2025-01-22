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Выборы-2025. Белорусские спортсмены активно приходят на избирательные участки

22 января 2025 18:04
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Белорусские спортсмены активно приходят на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать за будущего Президента, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Подробности у Юлии Силипицкой. 

Выборы-2025. Белорусские спортсмены активно приходят на избирательные участки-2

Завершившийся год подвел итоги в спорте главными форумами четырехлетия. Для белорусского пловца Игоря Бокия парижские Игры стали четвертыми по счету в карьере, где он вновь переписал летопись, став 21-кратным чемпионом Паралимпийских игр. Сейчас спортсмен начал новый цикл и готовится к чемпионату мира, выборы в Президенты страны считает главной задачей каждого гражданина. Всей семьей Бокии пришли на избирательный участок.

Выборы-2025. Белорусские спортсмены активно приходят на избирательные участки-4

Игорь Бокий, 21-кратный паралимпийский чемпион (плавание):
Это очень важно, выборы Президента, потому что важно сделать правильный выбор на благо нашего будущего, будущего наших детей и будущего нашей страны.

Выборы-2025. Белорусские спортсмены активно приходят на избирательные участки-6

Маленькая Андриана занимается и плаванием, и теннисом, ходит в сад и счастлива жить с мамой и папой в процветающей Беларуси, где у детей есть все возможности.

Выборы-2025. Белорусские спортсмены активно приходят на избирательные участки-8

Досрочно голосуют и гребцы академического стиля. Сейчас у ребят зимняя подготовка на гребном канале в Бресте. Серебряный призер Парижа Евгений Золотой и вся национальная команда, включая тренерский штаб, выразили свою гражданскую позицию.

Выборы-2025. Белорусские спортсмены активно приходят на избирательные участки-10

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр (гребля академическая):
Самое главное – сделать правильный выбор. У нас в стране сделано очень многое. Делается все для того, чтобы мы добивались наилучших результатов. Это показали эти Олимпийские игры. За нас стояла вся страна.

Подробности в видео.

# Гребля # Плавание # Греко-римская борьба # Выборы в Беларуси # Юлия Силипицкая

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