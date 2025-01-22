Выборы-2025. Белорусские спортсмены активно приходят на избирательные участки

Белорусские спортсмены активно приходят на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать за будущего Президента, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Подробности у Юлии Силипицкой.

Завершившийся год подвел итоги в спорте главными форумами четырехлетия. Для белорусского пловца Игоря Бокия парижские Игры стали четвертыми по счету в карьере, где он вновь переписал летопись, став 21-кратным чемпионом Паралимпийских игр. Сейчас спортсмен начал новый цикл и готовится к чемпионату мира, выборы в Президенты страны считает главной задачей каждого гражданина. Всей семьей Бокии пришли на избирательный участок.

Игорь Бокий, 21-кратный паралимпийский чемпион (плавание):

Это очень важно, выборы Президента, потому что важно сделать правильный выбор на благо нашего будущего, будущего наших детей и будущего нашей страны.

Маленькая Андриана занимается и плаванием, и теннисом, ходит в сад и счастлива жить с мамой и папой в процветающей Беларуси, где у детей есть все возможности.

Досрочно голосуют и гребцы академического стиля. Сейчас у ребят зимняя подготовка на гребном канале в Бресте. Серебряный призер Парижа Евгений Золотой и вся национальная команда, включая тренерский штаб, выразили свою гражданскую позицию.