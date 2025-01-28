Белорусские борцы-классики готовятся к первому международному турниру

На первый международный старт белорусские борцы классики отправятся в Хорватию. Там в начале февраля пройдет рейтинговый турнир. Тренерский штаб определился с выездным составом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сперва надо разогреться. Игровые виды – это именно то, что надо. На учебно-тренировочный сбор вызваны 36 сильнейших борцов греко-римского стиля, это победители и призеры чемпионата страны и те, кто в прошлом сезоне стоял на пьедесталах международных турниров.

В первую очередь футбол и баскетбол даст парням эмоционально войти в работу, председатель федерации Алим Селимов не редкий игрок в рядах сборной.