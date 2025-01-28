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Белорусские борцы-классики готовятся к первому международному турниру

28 января 2025 18:11
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На первый международный старт белорусские борцы классики отправятся в Хорватию. Там в начале февраля пройдет рейтинговый турнир. Тренерский штаб определился с выездным составом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские борцы-классики готовятся к первому международному турниру-2

Сперва надо разогреться. Игровые виды – это именно то, что надо. На учебно-тренировочный сбор вызваны 36 сильнейших борцов греко-римского стиля, это победители и призеры чемпионата страны и те, кто в прошлом сезоне стоял на пьедесталах международных турниров.

В первую очередь футбол и баскетбол даст парням эмоционально войти в работу, председатель федерации Алим Селимов не редкий игрок в рядах сборной.

Белорусские борцы-классики готовятся к первому международному турниру-4

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Надо всегда своим примером показывать, вот мы и стараемся тренироваться с ребятами. Вчера на ковре стоял, сегодня поиграю.

Белорусские борцы-классики готовятся к первому международному турниру-6

Тренерский штаб определил только 12 борцов, кто отправится на первый рейтинговый турнир, в календаре 2025 их четыре. А после ребят ожидает международное рандори, в котором примут участие сильнейшие представители из 15 стран, более 200 атлетов.

Подробнее в видеоматериале.

# Греко-римская борьба

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