Белорусские борцы отметили начало сезона пловом в Лошицком парке – побывали на мероприятии

Одни из главных поставщиков медалей в белорусском спорте по праву являются борцы. Они уже стартовали в новый олимпийский цикл и поставили громкие задачи. Где и как готовят олимпиоников и в чем кроется секрет успеха, в следующем сюжете программы «Спорттаймер».

На одном ковре занимаются и юные борцы, и те, кто уже попробовал на зуб Олимпиаду. Абубакар Хаслаханов в свои 20 – чемпион мира среди юниоров и обладатель серебра молодежного форума, призер взрослой Европы, он смог завоевать олимпийскую лицензию и в Париже замкнул топ-7 у борцов-классиков. Сегодня Хаслаханов готовится к первому старту в этом сезоне – чемпионату Беларуси, который пройдет в Минске в начале недели. Очень важно войти в выездной состав на рейтинговые турниры, так как именно там определится посев как на Европу, так и на ЧМ-2025, где он планирует взобраться на пьедестал.

Те, кто начинают только побеждать в своей борцовской карьере, поглядывают уже на маститого атлета и стараются, что есть силы. Именно в таком тандеме и растят будущих чемпионов. Вот и весь секрет.

Кирилл Фоменко, тренер по греко-римской борьбе РЦОП «Стайки»:

Малыши – это самое главное. Это наше будущее. Естественно, взрослые ребята приходят, малыши на них смотрят, берут пример хороший. Да, у них есть звезды среди старших, есть кумиры, на которых они равняются. Это необходимо из поколения в поколение.

Начало нового олимпийского цикла, начало нового года у тренера Кирилла Фоменко и Алексея Мытько всегда традиционно. 7 января вся борцовская семья от мала до велика варят в Лошицком парке плов. Говорят, он волшебный...

Я загадал желание выиграть мир, Европу и поехать на Олимпийские игры.

Я уже съел достаточно на свои мечты. Еще мне очень сильно понравился плов. Я считаю его волшебным.

Пришел на тренировку потренироваться хорошо и добиться своих целей в борьбе.