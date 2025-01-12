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Белорусские борцы отметили начало сезона пловом в Лошицком парке – побывали на мероприятии

12 января 2025 19:30
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Одни из главных поставщиков медалей в белорусском спорте по праву являются борцы. Они уже стартовали в новый олимпийский цикл и поставили громкие задачи. Где и как готовят олимпиоников и в чем кроется секрет успеха, в следующем сюжете программы «Спорттаймер».

Белорусские борцы отметили начало сезона пловом в Лошицком парке – побывали на мероприятии-2

На одном ковре занимаются и юные борцы, и те, кто уже попробовал на зуб Олимпиаду. Абубакар Хаслаханов в свои 20 – чемпион мира среди юниоров и обладатель серебра молодежного форума, призер взрослой Европы, он смог завоевать олимпийскую лицензию и в Париже замкнул топ-7 у борцов-классиков. Сегодня Хаслаханов готовится к первому старту в этом сезоне – чемпионату Беларуси, который пройдет в Минске в начале недели. Очень важно войти в выездной состав на рейтинговые турниры, так как именно там определится посев как на Европу, так и на ЧМ-2025, где он планирует взобраться на пьедестал.

Белорусские борцы отметили начало сезона пловом в Лошицком парке – побывали на мероприятии-4

Те, кто начинают только побеждать в своей борцовской карьере, поглядывают уже на маститого атлета и стараются, что есть силы. Именно в таком тандеме и растят будущих чемпионов. Вот и весь секрет.

Белорусские борцы отметили начало сезона пловом в Лошицком парке – побывали на мероприятии-6

Кирилл Фоменко, тренер по греко-римской борьбе РЦОП «Стайки»:
Малыши – это самое главное. Это наше будущее. Естественно, взрослые ребята приходят, малыши на них смотрят, берут пример хороший. Да, у них есть звезды среди старших, есть кумиры, на которых они равняются. Это необходимо из поколения в поколение.

Белорусские борцы отметили начало сезона пловом в Лошицком парке – побывали на мероприятии-8

Начало нового олимпийского цикла, начало нового года у тренера Кирилла Фоменко и Алексея Мытько всегда традиционно. 7 января вся борцовская семья от мала до велика варят в Лошицком парке плов. Говорят, он волшебный...

Белорусские борцы отметили начало сезона пловом в Лошицком парке – побывали на мероприятии-10

Я загадал желание выиграть мир, Европу и поехать на Олимпийские игры. 

Белорусские борцы отметили начало сезона пловом в Лошицком парке – побывали на мероприятии-12

Я уже съел достаточно на свои мечты. Еще мне очень сильно понравился плов. Я считаю его волшебным. 

Белорусские борцы отметили начало сезона пловом в Лошицком парке – побывали на мероприятии-14

Пришел на тренировку потренироваться хорошо и добиться своих целей в борьбе.

Белорусские борцы отметили начало сезона пловом в Лошицком парке – побывали на мероприятии-16

Все делаем в первую очередь для ребят, для их родителей. Сегодня тут собрались и бабушки, и дедушки, и сестрички тех ребят, которые занимаются у нас борьбой, занимаются профессионально. Только вместе мы добьемся победы и результатов самых высоких.

Подробности в видео.

# Борьба # Греко-римская борьба # Белорусские спортсмены

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