Белорусские борцы-классики готовятся к новому сезону

Белорусские борцы греко-римского стиля собрались в «Стайках» на установочный сбор и уже вошли в новый цикл, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный тренер вызвал 36 сильнейших атлетов. Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Парижская Олимпиада позади, собственно, как и чемпионаты мира и Европы. Белорусские борцы в 2024-м не были статистами. Почти все главные форумы оказались медальными. Кирилл Маскевич получил европейскую бронзу, замкнул призовую тройку и молодой белорусский Геракл Абубакар Хаслаханов. В его активе также два серебра с молодежных планетарного и континентального стартов. В копилке нацкоманды значились три олимпийские лицензии, но по воле судьбы во Францию отправился только Хаслаханов. Он смог в свои 20 потеснить топ-8 сильнейших борцов планеты, итог – 7-я позиция. Сегодня парень уже метит в Лос-Анджелес.

Кирилл Фоменко, тренер РЦОП «Стайки»:

На сегодняшний день он должен хорошо восстановиться, прийти в себя и психологически, и физически для новых успешных стартов. Главная задача, чтобы он по своему возрасту прошел все свои отборочные турниры, но и также будем готовиться к новому олимпийскому сезону. В 2025 году четыре главных старта. Чемпионаты мира и Европы, а также два рейтинговых турнира.