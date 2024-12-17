Белорусские борцы-классики готовятся к новому сезону

Белорусские борцы греко-римского стиля собрались в «Стайках» на установочный сбор и уже вошли в новый цикл, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный тренер вызвал 36 сильнейших атлетов.
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Белорусские борцы греко-римского стиля собрались в «Стайках» на установочный сбор и уже вошли в новый цикл, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный тренер вызвал 36 сильнейших атлетов.
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Парижская Олимпиада позади, собственно, как и чемпионаты мира и Европы. Белорусские борцы в 2024-м не были статистами. Почти все главные форумы оказались медальными. Кирилл Маскевич получил европейскую бронзу, замкнул призовую тройку и молодой белорусский Геракл Абубакар Хаслаханов. В его активе также два серебра с молодежных планетарного и континентального стартов. В копилке нацкоманды значились три олимпийские лицензии, но по воле судьбы во Францию отправился только Хаслаханов. Он смог в свои 20 потеснить топ-8 сильнейших борцов планеты, итог – 7-я позиция. Сегодня парень уже метит в Лос-Анджелес.
Кирилл Фоменко, тренер РЦОП «Стайки»:
На сегодняшний день он должен хорошо восстановиться, прийти в себя и психологически, и физически для новых успешных стартов. Главная задача, чтобы он по своему возрасту прошел все свои отборочные турниры, но и также будем готовиться к новому олимпийскому сезону.
В 2025 году четыре главных старта. Чемпионаты мира и Европы, а также два рейтинговых турнира.
Виктор Сосуновский, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
Рейтинг по году. То есть в конце года определяется первое, второе, третье. У них даже есть призовые моменты, предусмотренные UWW. И жеребьевка на главных стартах, на чемпионате Европы и чемпионате мира. Важность в конкуренции на этих турнирах. Задачи, поставленные на этот год, на цикл, выполнены. Все удовлетворительно. Даже выступление Абубакара, для 20 лет это очень круто.
На ковре родных «Стаек» расширенный состав, в 2024 году во взрослой нацкоманде впервые оказался 17-летний борец. Двукратный чемпион первенства мира Кирилл Валевский, воспитанник Михаила Семенова. Парни открывают сезон.
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