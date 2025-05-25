К олимпийским вершинам – в Минске юные борцы сражались на турнире на призы Алима Селимова
Новый турнир заставил аплодировать всех присутствующих еще до начала поединков. Юные борцы представили целую историю биографии Алима Селимова в лицах, а точнее – в действиях. За 10 минут ребята поведали публике целую спортивную жизнь, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Кирилл Фоменко, организатор турнира:
Была идея делать «Кубок Легенды» на призы разных именитых спортсменов. Первый турнир у нас проводится на призы Алима Максимовича Селимова. А потом мы будем менять каждый год, чтобы Республика знала своих героев.
Дух захватил даже у титулованных борцов, которые сегодня готовятся к серьезным международным стартам.
Павел Глинчук, чемпион мира среди юниоров и молодежи по греко-римской борьбе:
На самом деле, если бы в моем детстве такие турниры проводились, было бы, наверное, еще больше стимула и желания к достижению высоких результатов.
Кирилл Маскевич, трехкратный призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе:
Зацепило открытие, погрузили в эту атмосферу. Отличный повод встретиться с друзьями, отличный повод посмотреть за подрастающим поколением.
Алексей Медведь, директор СДЮШОР по борьбе им. А. Медведя:
В очень интересном формате проведена. Мне понравилось, да. Это можно взять на заметку, когда мы проводим свои соревнования, и тоже что-то внедрить.
Турнир по борьбе на призы Алима Селимова собрал более 130 юных спортсменов из всей страны
Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларусь по греко-римской борьбе:
Эмоции интересно смотреть. Они идут на риск, не раздумывая. Я надеюсь, с них по-любому через лет 6-7 будет кто-то в национальной команде.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Я уверен, я убежден, что с этого турнира выйдут ребятам, которые в дальнейшем смогут обязательно проявить себя на международной арене, таких как чемпионат мира, Европы, обязательно кто-нибудь поднимется на олимпийский пьедестал.
Подробности в видео.