К олимпийским вершинам – в Минске юные борцы сражались на турнире на призы Алима Селимова

Новый турнир заставил аплодировать всех присутствующих еще до начала поединков. Юные борцы представили целую историю биографии Алима Селимова в лицах, а точнее – в действиях. За 10 минут ребята поведали публике целую спортивную жизнь, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Кирилл Фоменко, организатор турнира:

Была идея делать «Кубок Легенды» на призы разных именитых спортсменов. Первый турнир у нас проводится на призы Алима Максимовича Селимова. А потом мы будем менять каждый год, чтобы Республика знала своих героев. Дух захватил даже у титулованных борцов, которые сегодня готовятся к серьезным международным стартам.

Павел Глинчук, чемпион мира среди юниоров и молодежи по греко-римской борьбе:

На самом деле, если бы в моем детстве такие турниры проводились, было бы, наверное, еще больше стимула и желания к достижению высоких результатов.

Кирилл Маскевич, трехкратный призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе:

Зацепило открытие, погрузили в эту атмосферу. Отличный повод встретиться с друзьями, отличный повод посмотреть за подрастающим поколением.

Алексей Медведь, директор СДЮШОР по борьбе им. А. Медведя:

В очень интересном формате проведена. Мне понравилось, да. Это можно взять на заметку, когда мы проводим свои соревнования, и тоже что-то внедрить. Турнир по борьбе на призы Алима Селимова собрал более 130 юных спортсменов из всей страны

Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларусь по греко-римской борьбе:

Эмоции интересно смотреть. Они идут на риск, не раздумывая. Я надеюсь, с них по-любому через лет 6-7 будет кто-то в национальной команде.



