Чемпионат Беларуси по греко-римской борьбе прошёл в Минске

На коврах столичного Дворца спорта борцы греко-римского стиля определяли сильнейших на первом турнире в этом году, чемпионате Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале легковесов сошлись представитель Брестской области Даниил Черепенько и воспитанник гомельской школы Владимир Косторонок. Владимир за два действия заработал 8 баллов и стал победителем.

Владимир Косторонок, чемпион Беларуси по греко-римской борьбе: Было тяжеловато, но я шел за победой. Я хотел выиграть, и я выиграл. Мой тренер Михаил Семенов, и мне это очень помогает тренироваться. Призер олимпиады, настраивает. Я поставил цели занять призовое место на Европе и на мире.

Тренерский штаб по итогам турнира сформирует состав на первые международные старты. Отметим, что с 2025 года национальную дружину возглавил новый главный тренер Игорь Петренко, который подготовил двух призеров Олимпиад: Вячеслава Макаренко и Джавида Гамзатова.

Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Руководство попросило усилить тренерский штаб. Я согласился. У меня чуть опыт побольше, чтобы что-то привнести новое или со стороны увидеть. Абубакар Хаслаханов, Кирилл Москевич, Леончик, Шафаренко, этих людей я знаю, я уходил, они были юниорами. Но они были у меня на виду на мировых первенствах. Вся остальная команда для меня новая.

То, что я увидел, и как ребята сформировали состав, в принципе, это лучшее на данный момент, что есть. Но основу все покажут первые международные старты.

15 января начнется турнир для борцов вольного стиля, за награды поспорят 123 атлета.