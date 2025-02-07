Белорусские борцы выступают на рейтинговом турнире в Хорватии

В Хорватии набирает обороты рейтинговый турнир по борьбе, в котором принимают участие и представители греко-римского стиля из Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

7 февраля в весе до 63 килограммов на ковер выходил наш Глеб Макаренко. В квалификации отечественный спортсмен был сильнее атлета из Молдовы – 9:6. Однако на стадии 1/4 финала потерпел поражение от Зии Бабашова из Азербайджана с результатом 1:2 и завершил свое выступление.

Соревнования продолжатся. Свои силы попробуют еще 11 представителей нашей страны, среди которых Абубакар Хаслаханов, Кирилл Маскевич, Илья Валевский, Станислав Шафаренко, Дмитрий Зарубский.