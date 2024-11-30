Белорусы завоевали 7 золотых медалей на турнире по греко-римской борьбе памяти Караваева

7 золотых медалей завоевали белорусские спортсмены на международном турнире по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Традиционные соревнования принимал столичный Дворец спорта.

Атлеты 5 стран определяли сильнейших в 10 весовых категориях. Практически все финалы прошли с участием белорусов. Золотые медали завоевали, Илья Валевский, Шуай Мамедов, Станислав Шафаренко, Кирилл Маскевич и Дмитрий Зарубский. Также на высшую ступень пьедестала поднялся Глеб Макаренко, который в решающей схватке блестяще справился с Алексеем Никитиных из России.

Глеб Макаренко, победитель турнира:

Любая схватка – это даже психологически настроиться очень тяжело. Легких схваток не бывает. Родные стены силы дают. Очень классно, когда трибуны скандируют, поддерживают. Проведение подобных международных турниров помогает белорусским спортсменам проверить уровень готовности и оставаться в форме перед крупными континентальными и мировыми форумами. Тренеры подводят итоги, а также берут на карандаш юных спортсменов, которые успешно выступили в предшествующем блоке турнира «Каравайчик».

Виктор Сосуновский, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

В домашних условиях все хотят показать хорошую красивую борьбу. Приезжают наши близкие, родные, наши первые тренеры. На следующий год у нас идет разговор, чтобы его перенести, сделать как критерий отбора к чемпионату мира. Это подтолкнет на то, что количество участников и международных соперников увеличится.