Критика от Президента и разнос чиновников. Как прошло большое совещание с Совмином – главное

На большом совещании с Совмином обозначили, что стоит за безопасностью и стабильностью в наших домах. Президент поставил задачи предельно по-военному: дисциплина, точность и персональная ответственность за каждый участок работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь настоящий защитник сегодня – это человек в погонах, безусловно, но и каждый управленец, от которого зависит прочность экономики. А экономика – наше все.

Отчет правительства – это оглашение экономических результатов ушедшего года, а еще диагностика проблем, оперативных и системных, недавно возникших и уже закостенелых. Нервный тон совещанию задал Президент. Четко и емко, откровенно и без аплодисментов. Лукашенко принял отчет правительства за 2025 год.

Жизнеспособность экономики – это живучесть государства и настроение общества. Белорусская экономика открытая, поэтому очень чувствительная ко внешним факторам. Время военное, а экономика стала полем боя. Лукашенко акцентировал внимание на важности экономики. Работать с таким букетом цивилизованных правил спустя рукава невозможно – прогорим. Интегральный итог 2025 года скромен. ВВП подрос на 1,3 %, при задании – 4 %.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

По итогам 2025 года, прирост стоимостных объемов экспорта на 1,1 миллиарда долларов США получен исключительно за счет увеличения цен. Товарная масса сократилась на 6 %. В лидерах по снижению поставок в натуральном выражении грузовые автомобили, сливочное масло, прокат черных металлов, тракторы, седельные тягачи, легковые автомобили, лифты и шины.

Первое и самое заметное – спад промышленности и рост складских запасов. Плюс к этому из-за границы не возвращено почти полмиллиарда долларов экспортной выручки. Зачем мы тогда вывозим из страны то, что остается на складах, рассказал Василий Герасимов.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Для создания видимости экспортной активности без оплаты осуществляется отгрузки продукции на склады в Россию. Это МТЗ, «Гомсельмаш», «АМКОДОР».

В итоге на ключевом российском рынке только Минпром не добрал в прошлом году 1 миллиард долларов. Особенность такова, что на самом близком рынке мы конкурируем с мировыми производителями и странами, где продукция не такая качественная, но дешевле нашей за счет их дешевой рабочей силы. Выход – в тотальной диверсификации экспорта и классической многовекторности. Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику. Подробности. Президент лично открывает рынки и страны, договаривается. В одной руке главы государства дипломатический кейс, в другой – экспортный портфель. Геополитический авторитет измеряется экономическими показателями. Процесс нелегкий. Подключен даже весь дипломатический корпус. Посольский десант переориентировался с Запада на Восток. Сейчас экономика определяет политику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многое как-то получается, приходится решать на личных контактах. Но везде сопротивление, везде борьба. Подробнее. На внешнем рынке объективные сложности, но ведь внутренний потенциал не задействован. Глава государства озвучил целый райдер ошибок, промахов, недоработок. Надо поработать над качеством и ценой конечного товара. Порой начальники слишком вольготно относятся к государственным деньгам. Василий Герасимов:

При падении объема производства и экспорта в 2025 году на многих предприятиях зарплаты отдельных руководителей и ответственных за сбыт, наоборот, выросли к уровню 2024 года. Подробности.

Как пример, в распределении ресурсов и государственных инвестиций Академия наук. Сейчас ведется работа над фундаментальным документом. А у главы государства возникают все новые вопросы к гигантскому центру национальной мысли. Александр Лукашенко:

Сказано о науке в последние месяцы немало. Два года назад создали Совет по стратегическим проектам. Включили в его состав ученых, министров, руководителей предприятий и банкира. Однако от этой структуры я не видел ни мощных инициатив, ни даже мелких каких-то проектов. Что из предложений Совета включено в Госпрограмму инновационного развития на пятилетку? Пока видим только процесс, сведенный к заседаниям и отчетам самим себе.

Так называемые бюджетные присоски – это не только удобные места для своих, но еще и одна брешь в импортозамещении: посредники, обход циркуляров. Василий Герасимов:

Под видом продукции отечественного производства участники реализуют на десятки миллионов рублей строительную, пассажирскую, дорожную технику, собранную полностью из импортных комплектующих. Подробности. Первый дал четкий посыл, как противостоять импорту без всяких комиссий. Лукашенко потребовал активнее удовлетворять спрос на внутреннем рынке.