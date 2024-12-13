Прямой эфир

Лукашенко утвердил бюджет Беларуси на 2025 год

13 декабря 2024 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Важнейшее решение конца года и то, что позволит нам с уверенностью вступить в 2025-й. Александр Лукашенко 13 декабря утвердил бюджет Беларуси на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне его одобрили сенаторы. Доходы прогнозируются в размере 45,8 миллиарда рублей и львиная доля из них пойдет на расходы социального характера. Это выплата пенсий, стипендий, пособий, а также здравоохранение, образование, культура и меры социальной защиты. 

Увеличиваются расходы на зарплату и выплату определенных надбавок в бюджетной сфере. Закон о бюджете разработан на основе программных документов по социально-экономическому развитию Беларуси с учетом складывающейся экономической ситуации.

# Государственный бюджет Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Надо было просто видеть реакцию в зале» – Алёна Сырова вспомнила необычный случай на саммите ШОС
13 декабря 2024 16:24

«Надо было просто видеть реакцию в зале» – Алёна Сырова вспомнила необычный случай на саммите ШОС

Многие главы государств хотят хотя бы половину тех отношений, что есть у Лукашенко и Си Цзиньпина – Глаз
13 декабря 2024 16:11

Многие главы государств хотят хотя бы половину тех отношений, что есть у Лукашенко и Си Цзиньпина – Глаз

Мацель: свой первый зарубежный визит Лукашенко совершил именно в Китай
13 декабря 2024 16:06

Мацель: свой первый зарубежный визит Лукашенко совершил именно в Китай