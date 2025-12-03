Бюджет, налоги и вопросы железнодорожного транспорта – депутаты рассмотрели ряд законопроектов

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о республиканском бюджете на 2026 год. Его доходная часть составит свыше 54 миллиардов рублей. Это на 12,4 % выше оценки поступлений нынешнего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджетная политика остается социально-ориентированной, направленной на повышение качества жизни населения, благосостояния работников бюджетной сферы, поддержку многодетных семей. Значительная часть денег будет направлена на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, а также на сферу образования и здравоохранения.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Здесь ничего не меняется, и больше половины тех доходов, которые мы собираем в целом в стране от налогов, пойдут в эти отрасли. В данном случае каких-то изменений не предусматривается. Конечно, можно ждать какого-то значительного роста расходов в этих отраслях.

Какого-то огромного роста тоже не будет, потому что мы ограничены доходами, работаем в рамках того, чтобы этих доходов поступало больше. И не только за счет роста ставок, но и за счет более качественного администрирования этих доходов.