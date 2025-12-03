Бюджет, налоги и вопросы железнодорожного транспорта – депутаты рассмотрели ряд законопроектов

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о республиканском бюджете на 2026 год. Его доходная часть составит свыше 54 миллиардов рублей. Это на 12,4 % выше оценки поступлений нынешнего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутаты приняли во втором чтении законопроект о республиканском бюджете на 2026 год. Его доходная часть составит свыше 54 миллиардов рублей. Это на 12,4 % выше оценки поступлений нынешнего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бюджетная политика остается социально-ориентированной, направленной на повышение качества жизни населения, благосостояния работников бюджетной сферы, поддержку многодетных семей. Значительная часть денег будет направлена на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, а также на сферу образования и здравоохранения.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Здесь ничего не меняется, и больше половины тех доходов, которые мы собираем в целом в стране от налогов, пойдут в эти отрасли. В данном случае каких-то изменений не предусматривается. Конечно, можно ждать какого-то значительного роста расходов в этих отраслях.
Какого-то огромного роста тоже не будет, потому что мы ограничены доходами, работаем в рамках того, чтобы этих доходов поступало больше. И не только за счет роста ставок, но и за счет более качественного администрирования этих доходов.
Сегодня же депутатами в первом чтении принят законопроект, затрагивающий вопросы функционирования железной дороги. Речь об обеспечении безопасности объектов инфраструктуры и подвижного состава. Возрастут и требования к работникам стальных магистралей.
Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Расширяется перечень лиц, которые должны в обязательном порядке проходить медицинский осмотр, освидетельствование, переосвидетельствование и техническое обучение. Уточняется право предоставления управления транспортным средством железнодорожного транспорта. Закрепляется норма по оказанию ситуационной помощи инвалидам на вокзальных комплексах. Закрепляется тарификация различных видов железнодорожных сообщений.
Также на заседании сессии депутаты ратифицировали ряд международных соглашений и законопроектов, расширяющих возможности для сотрудничества с целым рядом стран.