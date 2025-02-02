В Гродненской области направят из бюджета 5 миллионов рублей на снос аварийных зданий

В Год благоустройства в Гродненской области пять миллионов рублей из бюджета направят на снос аварийных зданий. Финансирование выделят в помощь хозяйствам, на чьих землях оказались пустующие объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие постройки принадлежали предприятиям и организациям, которые прекратили свою деятельность еще при Советском Союзе. Долгие годы они разрушались и пришли в аварийно-опасное состояние. Территории были переданы под сельхозугодия, но у хозяйств – не всегда есть средства на дорогостоящий снос зданий. Потому в Гродненской области принято решение оказать финансовое содействие в этом вопросе, ведь речь и о безопасности людей, и об эстетике. Кроме того, руководство области прорабатывает и другие направления благоустройства: капремонты, дорожные вопросы, озеленение. Идет формирование планов, в которых учтут и обращения граждан.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Финансирование будет идти по нескольким каналам. Это не то, что будет отдельная статья благоустройства. Это будет и улично-дорожная сеть, это гослесфонд, финансирование работ в нем, это работа на селе. Из бюджета уже запланировано первоначальное выделение 5 миллионов на снос тех объектов заброшенных, которые не пригодны для вовлечения в сельхозоборот. Новое СПК, которое приняло эти земли, дополнительная нагрузка ухудшит их финансовое положение, и мы выделяем деньги из госбюджета для того, чтобы постройки советских времен, которые не имеют перспектив помочь нашим аграриям снести. Это не значит, что мы полностью будем финансировать, мы просто оказываем помощь.

Прорабатывается вопрос и об устранении в лесных массивах буреломов от ураганов – сил лесохозяйств для этого недостаточно, ведь в прошлом году Гродненский регион не раз оказывался в эпицентре разгула стихии.