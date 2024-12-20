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В Минфине рассказали, на что будут направлены бюджетные средства в 2025 году

20 декабря 2024 16:56
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Выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и технологического суверенитета. В Министерстве финансов рассказали, каким направлениям отдавали приоритет при формировании бюджета Беларуси на 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный финансовый документ страны стратегический и формируется на принципах справедливости и ответственности, с заботой о людях. Из года в год этот подход остается неизменным. Так, на образование, медицину, строительство жилья, субсидирование коммунальных услуг выделение средств в 2025-м увеличится. Также вырастут суммы в графах на оплату труда, выплату пенсий, стипендий и пособий. В целом на социальные расходы в будущем году будет направлено свыше 42 % бюджетных средств. 

В Минфине рассказали, на что будут направлены бюджетные средства в 2025 году-2

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Если посмотреть по отраслям, то где-то порядка 5,1 % ВВП – это будут расходы на образование. Это основное направление расходов. Второе – это здравоохранение, 4,8 % ВВП. И социальная политика – 2,2 %. Притом, что у нас централизация расходов в бюджете порядка 29 %. Видно, какой объем средств собирается и перераспределяется туда. Помимо стандартных бюджетных расходов, продолжается программа семейного капитала. Она тоже прирастает. Порядка 360 миллионов пойдет на то, чтобы эти деньги были зачислены на счета многодетных семей. 

В Минфине рассказали, на что будут направлены бюджетные средства в 2025 году-4

Более миллиарда рублей предусмотрено на поддержку экономики, развитие производств и агропромышленного комплекса. Отдельное внимание – обороноспособности страны, что особенно важно в условиях современной геополитической нестабильности и в особенности той ситуации, которая сложилась непосредственно у наших границ из-за беспрецедентной милитаризации сопредельных государств.

Юрий Селиверстов:
Что касается укрепления границ, то у нас в целом на оборону и укрепление национальной безопасности в бюджете запланировано более 10 миллиардов рублей. Они по сложившейся структуре в основном финансируются из республиканского бюджета. Местные бюджеты больше финансируют содержание сети учреждений социальной сферы: школы, больницы, детские сады. Поэтому основная нагрузка по этой части на республиканском бюджете. То, что предусмотрено коллегами в рамках их планов, эти ресурсы выделяются. 

По словам экспертов, закон о республиканском бюджете разработан на основе программных документов по социально-экономическому развитию страны. А это значит, что ресурсы будут выделены под реализацию всех основных задач, которые в них прописаны.

# Юрий Селиверстов # Государственный бюджет Беларуси

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