В Минфине рассказали, на что будут направлены бюджетные средства в 2025 году
Выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и технологического суверенитета. В Министерстве финансов рассказали, каким направлениям отдавали приоритет при формировании бюджета Беларуси на 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный финансовый документ страны стратегический и формируется на принципах справедливости и ответственности, с заботой о людях. Из года в год этот подход остается неизменным. Так, на образование, медицину, строительство жилья, субсидирование коммунальных услуг выделение средств в 2025-м увеличится. Также вырастут суммы в графах на оплату труда, выплату пенсий, стипендий и пособий. В целом на социальные расходы в будущем году будет направлено свыше 42 % бюджетных средств.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Если посмотреть по отраслям, то где-то порядка 5,1 % ВВП – это будут расходы на образование. Это основное направление расходов. Второе – это здравоохранение, 4,8 % ВВП. И социальная политика – 2,2 %. Притом, что у нас централизация расходов в бюджете порядка 29 %. Видно, какой объем средств собирается и перераспределяется туда. Помимо стандартных бюджетных расходов, продолжается программа семейного капитала. Она тоже прирастает. Порядка 360 миллионов пойдет на то, чтобы эти деньги были зачислены на счета многодетных семей.
Более миллиарда рублей предусмотрено на поддержку экономики, развитие производств и агропромышленного комплекса. Отдельное внимание – обороноспособности страны, что особенно важно в условиях современной геополитической нестабильности и в особенности той ситуации, которая сложилась непосредственно у наших границ из-за беспрецедентной милитаризации сопредельных государств.
Юрий Селиверстов:
Что касается укрепления границ, то у нас в целом на оборону и укрепление национальной безопасности в бюджете запланировано более 10 миллиардов рублей. Они по сложившейся структуре в основном финансируются из республиканского бюджета. Местные бюджеты больше финансируют содержание сети учреждений социальной сферы: школы, больницы, детские сады. Поэтому основная нагрузка по этой части на республиканском бюджете. То, что предусмотрено коллегами в рамках их планов, эти ресурсы выделяются.
По словам экспертов, закон о республиканском бюджете разработан на основе программных документов по социально-экономическому развитию страны. А это значит, что ресурсы будут выделены под реализацию всех основных задач, которые в них прописаны.