В Минфине рассказали, на что будут направлены бюджетные средства в 2025 году

Выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и технологического суверенитета. В Министерстве финансов рассказали, каким направлениям отдавали приоритет при формировании бюджета Беларуси на 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный финансовый документ страны стратегический и формируется на принципах справедливости и ответственности, с заботой о людях. Из года в год этот подход остается неизменным. Так, на образование, медицину, строительство жилья, субсидирование коммунальных услуг выделение средств в 2025-м увеличится. Также вырастут суммы в графах на оплату труда, выплату пенсий, стипендий и пособий. В целом на социальные расходы в будущем году будет направлено свыше 42 % бюджетных средств.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Если посмотреть по отраслям, то где-то порядка 5,1 % ВВП – это будут расходы на образование. Это основное направление расходов. Второе – это здравоохранение, 4,8 % ВВП. И социальная политика – 2,2 %. Притом, что у нас централизация расходов в бюджете порядка 29 %. Видно, какой объем средств собирается и перераспределяется туда. Помимо стандартных бюджетных расходов, продолжается программа семейного капитала. Она тоже прирастает. Порядка 360 миллионов пойдет на то, чтобы эти деньги были зачислены на счета многодетных семей.