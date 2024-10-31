Депутаты рассмотрят пакет законопроектов о бюджете на 2025 год

Выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и технологического суверенитета. Депутаты Палаты представителей приступают к рассмотрению главных финансовых документов на будущий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Овальном зале 31 октября обсудят бюджет-2025. В повестке вопросов также корректировки в Налоговый кодекс и законопроект «О бюджете государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения». Последний пройдет рассмотрение сразу в двух чтениях.

Экономика Беларуси, вопреки беспрецедентному санкционному давлению Запада, демонстрирует рост. Устойчивая положительная динамика – гарантия сохранения социальной направленности политики государства. Стратегические документы формируются на принципах справедливости и ответственности, с заботой о людях. Этот подход остается неизменным: в следующем году предусматривается рост расходов на образование, медицину, строительство жилья, субсидирование коммунальных услуг.