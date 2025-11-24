Бюджет, налоги, бизнес и нотариат – депутаты рассмотрели ряд законопроектов на 2026 год
Когда страна строит экономику будущего, каждое решение в парламенте становится частью большого общего пазла. 24 ноября в центре внимания – ключевые законотворческие инициативы, которые определят правила и возможности белорусского общества уже в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От бюджета и налоговой политики до регулирования предпринимательской и нотариальной деятельности – депутаты Палаты представителей провели насыщенное заседание третьей сессии. Значимый шаг – принятие в двух чтениях проекта бюджета Фонда социальной защиты населения. Документ фактически задает социальный вектор года, определяя источники формирования средств, их объем и направления использования.
Обсудили депутаты и главный финансовый документ страны. Ожидается, что доходы бюджета в 2026 году будут заметно выше, чем в 2025-м. Не остались без внимания и вопросы административного законодательства. В первом чтении поддержаны поправки в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.
Бюджет, налоги, предпринимательская и нотариальная деятельность: законопроекты 2026 года – в центре внимания депутатов. Среди основных вопросов традиционно распределение финансов на будущий год. Республиканский бюджет сохранит социальную направленность в приоритете финансирования – образование и здравоохранение, повышение качества жизни населения, поддержка многодетных семей.
Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прежде всего расходной частью бюджета предусмотрено увеличение расходов на поддержку предприятий реального сектора экономики, на обслуживание внешнего долга, на дополнительные и иные социальные выплаты, такие как семейный капитал, строительство жилья с государственной поддержкой. Значительные ассигнования уходят на строительство и выполнение мероприятий по государственной инвестпрограмме.
Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендий и пособия. Беларусь – это социально ориентированное государство, а потому распределению финансов в этой сфере внимание особое. 24 ноября в двух чтениях приняли законопроект о бюджете Фонда социальной защиты населения. Он увеличился почти на 4 миллиарда рублей, а это порядка 112 % к уровню нынешнего года.
Светлана Бартош, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Изменениями именно 2025 года было то, что сегодня мы пошли навстречу, были обращения наших индивидуальных предпринимателей, граждан, которые просили дать право и возможность им выкупить самостоятельно недостающий страховой год. Где-то 767 человек воспользовались таким правом и самостоятельно 700 тысяч перечислили в бюджет Фонда. Со следующего года и в последующие годы таким правом можно будет каждый год пользоваться.
Изменения затронули и Налоговый кодекс Беларуси. С 2026-го самозанятые должны будут платить минимум 45 рублей в месяц. Речь идет о физлицах, которые платят налог на профессиональный доход через специальное приложение. Планируется и отменить бонус в 2 000 рублей, который пока действует для тех, кто только начал работать по такой схеме.
Также в законопроекте сохранены повышенные ставки подоходного налога для состоятельных граждан – 25% и 40 %. Однако ко второму чтению их могут пересмотреть, равно как и пороги доходов.
Подробнее в видео.