Бюджет, налоги, бизнес и нотариат – депутаты рассмотрели ряд законопроектов на 2026 год

Когда страна строит экономику будущего, каждое решение в парламенте становится частью большого общего пазла. 24 ноября в центре внимания – ключевые законотворческие инициативы, которые определят правила и возможности белорусского общества уже в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От бюджета и налоговой политики до регулирования предпринимательской и нотариальной деятельности – депутаты Палаты представителей провели насыщенное заседание третьей сессии. Значимый шаг – принятие в двух чтениях проекта бюджета Фонда социальной защиты населения. Документ фактически задает социальный вектор года, определяя источники формирования средств, их объем и направления использования.

Обсудили депутаты и главный финансовый документ страны. Ожидается, что доходы бюджета в 2026 году будут заметно выше, чем в 2025-м. Не остались без внимания и вопросы административного законодательства. В первом чтении поддержаны поправки в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.