Парламентарии одобрили законопроект о республиканском бюджете на 2025-й год

Как будем жить, где зарабатывать и на что тратить в будущем году? Законопроект о республиканском бюджете-2025 одобрил Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как планируется, поступления в бюджет увеличатся более чем на 8 %. Это обусловлено в первую очередь прогнозируемым ростом экономики. Приоритет бюджетной политики, как и ранее, – социальная сфера.

Повышение благосостояния граждан, увеличение размера заработных плат, обеспечение национальной безопасности – вот основные акценты. Не обошли в Совете Республики сегодня и тему санкций. Сегодня экономика Беларуси развивается в условиях беспрецедентного давления. Незаконным ограничениям подвергаются и другие страны. Парламентарии инициировали Заявление Национального собрания Беларуси о необходимости остановки экономической, финансовой и торговой блокады, введенной США против Кубы. На ближайшем заседании Палаты представителей проект Заявления будет рассмотрен депутатами.