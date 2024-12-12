Парламентарии одобрили законопроект о республиканском бюджете на 2025-й год
Как будем жить, где зарабатывать и на что тратить в будущем году? Законопроект о республиканском бюджете-2025 одобрил Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как планируется, поступления в бюджет увеличатся более чем на 8 %. Это обусловлено в первую очередь прогнозируемым ростом экономики. Приоритет бюджетной политики, как и ранее, – социальная сфера.
Повышение благосостояния граждан, увеличение размера заработных плат, обеспечение национальной безопасности – вот основные акценты. Не обошли в Совете Республики сегодня и тему санкций. Сегодня экономика Беларуси развивается в условиях беспрецедентного давления.
Незаконным ограничениям подвергаются и другие страны. Парламентарии инициировали Заявление Национального собрания Беларуси о необходимости остановки экономической, финансовой и торговой блокады, введенной США против Кубы. На ближайшем заседании Палаты представителей проект Заявления будет рассмотрен депутатами.
Дмитрий Жук, член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Смысл Заявления понятен и очевиден – это отмена санкционной политики. Мы на себе не понаслышке знаем, что такое санкции, поэтому считаем, что эти двойные стандарты, двойная мораль неприемлемы в развитии современного мира. К сожалению, те санкции торгово-экономические, которые США ввели против Кубы, значительно сдерживают возможности развития и, самое главное, повышение уровня жизни простых граждан Кубы.
Совет Республики также одобрил корректировку Налогового кодекса. Он предусматривает, в частности, снятие для многодетных семей ограничения при применении имущественного налогового вычета. Кроме того, на заседании ратифицировали Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве Беларуси и Монголии, а также соглашение с Кубой о взаимодействии в таможенных делах.