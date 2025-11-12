Прямой эфир

Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября

12 ноября 2025 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поступления в бюджет страны в 2026 году прогнозируются на сумму больше 54 миллиардов рублей. Пакет бюджетно-налоговых документов на следующие 12 месяцев рассмотрит депутатский корпус в ближайшее время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября-2

Сегодня, 12 ноября, на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания депутаты обсуждали детали основополагающих законопроектов. Так, основная часть поступлений в бюджет составят налоговые доходы, их доля превысит 70 %. Главный финансовый документ сформирован с учетом развития экономики страны. Особое внимание уделяется инвестиционной привлекательности и мерам, стимулирующим экономический рост. Социальная ориентированность сохранится. 

Бюджет и налоги – ключевые законопроекты рассматривают депутаты Палаты представителей.

Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября-4

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
О социальной направленности бюджета прежде всего говорит тот факт, что расходы бюджета по отношению к планируемому поступлению этого года повышаются более чем на 10 %. Хотелось бы отметить, что предусмотрено бюджетом на будущий год необходимое сигнование для обслуживания государственного долга и значительного роста инвестиционной привлекательности. Также хотелось бы отметить такие более значимые социальные позиции, как на выплату семейного капитала, также расходы на строительство жилья с государственной поддержкой, заметно увеличенное сигнование на поддержку наук и научно-технической деятельности, инновационной деятельности и ряд других позиций, которые сами предполагают инновационный рост.

Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября-6

В законопроекте по налогам предлагаются меры, направленные на обеспечение социальной справедливости и устойчивости финансовой системы. Среди новшеств – увеличение транспортного налога на люксовые мотоциклы, введение повышенного налога по имущественному платежу, а также повышение профессионального налога для индивидуальных предпринимателей. Ранее он составлял 20 %. Теперь для ИП в сфере торговли и транспортного обслуживания сбор предлагают увеличить до 30 %.

Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября-8

Наталья Кулешова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что касается общей части, то будут, естественно, расширены полномочия налоговых органов в части получения информации от резидентов Парка высоких технологий, об открытых аккаунтах физическим лицам, если сумма сделок будет превышать 150 тысяч белорусских рублей. Также будут предоставлять с 2026 года сведения организации – застройщики недвижимости в отношении физических лиц по строящимся объектам. 

Ожидается, что пакет бюджетно-налоговых документов на будущий год депутаты рассмотрят 25 ноября. 

# Палата представителей # Василий Панасюк # Национальное собрание РБ # Государственный бюджет Беларуси # Налоги

Другие новости рубрики

Все новости
Рыженков: Беларусь готова к переговорам с Литвой в любой момент и на любой территории
12 ноября 2025 10:52

Рыженков: Беларусь готова к переговорам с Литвой в любой момент и на любой территории

Все прицепы будут отбуксированы на охраняемые стоянки – Кубраков о задачах на границе с Литвой
12 ноября 2025 10:45

Все прицепы будут отбуксированы на охраняемые стоянки – Кубраков о задачах на границе с Литвой

Молостов доложил Лукашенко о ситуации на белорусско-литовском участке
12 ноября 2025 10:34

Молостов доложил Лукашенко о ситуации на белорусско-литовском участке