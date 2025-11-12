Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября

Поступления в бюджет страны в 2026 году прогнозируются на сумму больше 54 миллиардов рублей. Пакет бюджетно-налоговых документов на следующие 12 месяцев рассмотрит депутатский корпус в ближайшее время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 12 ноября, на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания депутаты обсуждали детали основополагающих законопроектов. Так, основная часть поступлений в бюджет составят налоговые доходы, их доля превысит 70 %. Главный финансовый документ сформирован с учетом развития экономики страны. Особое внимание уделяется инвестиционной привлекательности и мерам, стимулирующим экономический рост. Социальная ориентированность сохранится. Бюджет и налоги – ключевые законопроекты рассматривают депутаты Палаты представителей.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

О социальной направленности бюджета прежде всего говорит тот факт, что расходы бюджета по отношению к планируемому поступлению этого года повышаются более чем на 10 %. Хотелось бы отметить, что предусмотрено бюджетом на будущий год необходимое сигнование для обслуживания государственного долга и значительного роста инвестиционной привлекательности. Также хотелось бы отметить такие более значимые социальные позиции, как на выплату семейного капитала, также расходы на строительство жилья с государственной поддержкой, заметно увеличенное сигнование на поддержку наук и научно-технической деятельности, инновационной деятельности и ряд других позиций, которые сами предполагают инновационный рост.

В законопроекте по налогам предлагаются меры, направленные на обеспечение социальной справедливости и устойчивости финансовой системы. Среди новшеств – увеличение транспортного налога на люксовые мотоциклы, введение повышенного налога по имущественному платежу, а также повышение профессионального налога для индивидуальных предпринимателей. Ранее он составлял 20 %. Теперь для ИП в сфере торговли и транспортного обслуживания сбор предлагают увеличить до 30 %.