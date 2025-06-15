Технологии, оказание помощи и молодые специалисты – в День медработников поговорили с Ириной Абельской

Медицина в Беларуси представляет собой разветвленный механизм, ориентированный на обеспечение доступного и качественного медицинского обслуживания для всех граждан. Государственная система здравоохранения является доминирующей, предоставляя широкий спектр услуг, начиная от первичной медико-санитарной помощи и заканчивая высокотехнологичными специализированными процедурами. О важнейших аспектах системы здравоохранения расскажем в программе «Сенат». О профессии, которая требует высокого уровня квалификации, поговорим с членом Совета Республики, главным врачом государственного учреждения Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь Ириной Степановной Абельской. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Ирина Степановна, сегодня День медицинских работников. А как развивается отечественная медицина и какие достижения вы бы отметили? Каждый житель должен понимать, что он может получить любой вид медпомощи в нашей стране

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Сегодня наш профессиональный праздник, традиционный профессиональный праздник. Очень приятно, что мы эту дату сохранили. Мы всегда подходим с определенным подведением итогов работы и каждого лечебного учреждения, и каждый сотрудник системы здравоохранения для себя подводит итоги. Ну и, конечно же, в целом наше здравоохранение, нашу медицину мы тоже пытаемся проанализировать, с какими результатами мы подошли к профессиональному дню. Мне кажется, что самый главный результат – это стабильность нашей системы здравоохранения. Потому что цифры – это, конечно, очень важно. Они определены нашими программами здравоохранения, постановлениями, приказами, многими регламентирующими документами. Но, понимая, какая система здравоохранения и какая медицина сегодня существует в других странах, я бы отметила стабильную доступность и хорошее качество нашего здравоохранения. Мы все прекрасно знаем, что демографическая ситуация в стране непростая, она напряженная. Система здравоохранения вносит значительный вклад в выполнение демографической программы безопасности Республики Беларусь. Эта программа существует у нас на 2021-2025 годы. Для системы здравоохранения там очень четко определены критерии, индикаторы, которые мы должны обязательно выполнить. Но за этими цифрами стоит очень большая и серьезная работа. Потому что нам важно не только сохранить имеющиеся медицинские учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, потому что очень важно обеспечить доступность каждому жителю, независимо от его места проживания, от его социального статуса, от его места работы, от его возраста. Каждый житель Республики Беларусь должен понимать, что в случае необходимости он может получить любой вид медицинской помощи в нашей стране. Как организована медпомощь в регионах страны?

Виолетта Шаблинская:

Вы уже немного затронули медицину в столице и в регионах. А какие сегодня возможности в областях по оказанию медицинской помощи и населению? Ирина Абельская:

Сегодня в нашей стране существует более двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, несколько сотен крупных больниц районных, городских. Нам, кроме количества, которое мы стараемся оптимизировать, потому что иногда наличие лечебного учреждения, оно не всегда соответствует тому качеству, которое оно предлагает нашим людям. Но количество должно всегда идти параллельно с качеством. Помимо стационарных лечебных учреждений, у нас закупаются и передвижные фельдшерско-акушерские мобильные комплексы, у нас модернизируется служба скорой медицинской помощи, она постоянно пополняется новыми, хорошо укомплектованными машинами. Еще и большой вопрос четкого определения функционала тех медицинских работников, которые находятся на каждом из этих уровней. И вот эта логистика, маршрутизация направления пациентов от ФАПа до центральной районной больницы, до межрайонного центра, областного центра – вот она должна быть отработана до стадии автоматизма, которая позволяет нам сказать: да, мы выстроили идеальную систему оказание медицинской помощи. Вот над этим мы сейчас работаем. Виолетта Шаблинская:

XXI век – это век современных технологий. А насколько сегодня высокие технологии проникли в медицину и какое место занимает здесь белорусская? Какие новые технологии внедряются в белорусскую медицину?

Ирина Абельская:

Здравоохранение Республики Беларусь и медицина Республики Беларусь – это пример высокотехнологичной медицинской помощи. Когда мы знакомимся с организацией и с технологиями оказания медицинской помощи в других странах, мы прекрасно понимаем, что мы находимся на очень высоком уровне. И подтверждений этому масса – это и наше место в различных рейтингах, и оказание медицинской помощи матерям и детям. Мы звучим в мире как страна, находящаяся в топе хирургической трансплантологии. Мы этим гордимся. Вы знаете, далеко не каждая страна может похвастаться таким широким спектром высокотехнологичных кардиохирургических операций, нейрохирургических операций, травматолого-ортопедической помощи, реабилитационной помощи. Поэтому с уверенностью можем сказать, что мы находимся среди стран, которые оказывают и обеспечивают граждан нашей страны высокотехнологичной медицинской помощью. Но это постоянное развитие. Те направления, которые сегодня активно находятся в сфере интересов мировой медицинской общественности, они волнуют и используются также в нашей медицине. В первую очередь, это различные вопросы телемедицинского консультирования, использование возможностей цифровой медицины, внедрение искусственного интеллекта. Да, мы изучаем опыт больших стран, потому что применение искусственного интеллекта, в первую очередь, должно быть разработано на большом массиве данных. Так же, как и во всем мире, мы сегодня не отстаем. Мы используем искусственный интеллект в рентгенологии, мы используем искусственный интеллект в маммографии. У нас есть учреждения, которые разрабатывают программы внедрения искусственного интеллекта в работу определенных структурных подразделений. В частности, например, в нашем медицинском центре. У нас есть реанимация цифровая, анестезиология. То есть мы внедряем активно искусственный интеллект. Со внедрением всех этих технологий мы видим реальное подтверждение приезда и востребованности этого у пациентов из других стран. Они к нам приезжают, они получают здесь высокотехнологичную медицинскую помощь, лечебно-диагностическую помощь. Так что мы в одном ряду со всеми передовыми государствами. «Лучше не быть врачом, чем быть плохим врачом»

Виолетта Шаблинская:

Совсем скоро молодые специалисты придут на свое первое рабочее место. Ирина Степановна, а по каким критериям вы отбираете молодых специалистов? И, на ваш взгляд, оправдывает ли себя целевой набор в медицинские вузы? Ирина Абельская:

Мы, конечно, определили для себя критерии приема молодых специалистов. Это собеседование, конечно, это мотивация этих молодых коллег в своей работе. Это уже с учетом опыта, понимания работы уже интуитивно ты видишь, какая основная цель у этого молодого человека не просто в профессии, но и, например, в работе в нашем медицинском центре. Сегодня есть, на самом деле, очень много возможностей прийти во врачебную специальность или в медицинскую специальность, наверное, даже больше, чем это было десятилетие тому назад, когда мы поступали в медицинские институты, заканчивали и продолжали свою работу. Вот вы затронули целевое направление. Мне бы очень хотелось, чтобы наши молодые коллеги или будущие коллеги, они понимали, какое благо государство им дает для того, чтобы постичь и вступить в семью одной из самых важных профессий в мире. Не хотелось бы, чтобы сюда попадали случайные люди. Не хотелось бы, чтобы вот это благо и эта возможность, колоссальная возможность, которую дает государство, использовалась без понимания цели своего предназначения. Вы знаете, лучше не быть врачом, чем быть плохим врачом. Вот к этому мы должны стремиться, поэтому очень серьезно мы работаем с нашими молодыми коллегами, которые приходят по распределению. А мы являемся базой интернатуры и первого рабочего места, наш медицинский центр по нескольким направлениям, чтобы они это понимали. Вот это самое главное. Потому что мы не работать приходим, мы приходим служить любимому делу. Беларусь не утратила институт наставничества