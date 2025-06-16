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Врачи, фельдшеры и медсёстры – в Минске трудится почти 45 тысяч медицинских работников

16 июня 2025 14:18
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Каждое третье воскресенье июня в Беларуси по традиции отмечают День медицинских работников. Это высокое служение во имя и на благо людей. Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие ценности дарованные человеку. По данным социологических исследований именно здоровье является главной ценностью для белорусов. Более 90 % опрошенных говорят, что у них хорошее или удовлетворительное состояние здоровья.

О том, благодаря чему удается достичь таких показателей, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Врачи, фельдшеры и медсёстры – в Минске трудится почти 45 тысяч медицинских работников-2

Зиновий Гозман, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
О тех, кто оказывает помощь населению города Минска. Это большая армия – почти 45 тысяч. 10,5 тысячи врачей. Почти 18 тысяч медицинских работников со средним специальным образованием – это медсестрички, фельдшеры, акушерки. И свыше 16 тысяч санитарочек и прочих работников. За их труд хочется сказать им большое спасибо. Они действительно те люди, которые помогают жителям города Минска сохранить свое здоровье.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области здравоохранения # Зиновий Гозман # Здравоохранение Беларуси

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