Врачи, фельдшеры и медсёстры – в Минске трудится почти 45 тысяч медицинских работников

Каждое третье воскресенье июня в Беларуси по традиции отмечают День медицинских работников. Это высокое служение во имя и на благо людей. Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие ценности дарованные человеку. По данным социологических исследований именно здоровье является главной ценностью для белорусов. Более 90 % опрошенных говорят, что у них хорошее или удовлетворительное состояние здоровья.

Зиновий Гозман, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

О тех, кто оказывает помощь населению города Минска. Это большая армия – почти 45 тысяч. 10,5 тысячи врачей. Почти 18 тысяч медицинских работников со средним специальным образованием – это медсестрички, фельдшеры, акушерки. И свыше 16 тысяч санитарочек и прочих работников. За их труд хочется сказать им большое спасибо. Они действительно те люди, которые помогают жителям города Минска сохранить свое здоровье.