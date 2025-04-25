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Бесплатные зубные протезы могут начать предоставлять малолетним узникам – депутат Мингорсовета

25 апреля 2025 14:24
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Главной ценностью для белорусского государства является человек, его жизнь, здоровье, потребности, и этот принцип является основополагающим. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Бесплатные зубные протезы могут начать предоставлять малолетним узникам – депутат Мингорсовета-2

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Длительное время стоял вопрос о том, что малолетние узники не были обеспечены льготой по льготному зубопротезтрованию. Через законодателей, депутатский корпус, через запросы от граждан с 1 мая 2025 года запланировано изменение в законодательный акт, который будет давать возможность данной категории граждан получать зубные протезы при предоставлении соответствующих документов на бесплатной основе.

# Здоровье # Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Сергей Кулик

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