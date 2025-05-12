Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Лиде открыли новый ангиографический кабинет. Установка современного аппарата в центральной районной больнице стала важным этапом модернизации региональной системы здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У медиков появились новые возможности для диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов. Благодаря точности изображения, удобству работы и минимальной инвазивности оборудование подходит для проведения целого ряда процедур. Ангиографический комплекс предназначен для оказания плановой, а также экстренной медицинской помощи. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить правило золотого часа. Кабинет будет обслуживать более 300 тысяч пациентов сразу нескольких районов Гродненской области.

Иван Загоровский, главный врач Лидской центральной районной больницы: Данный аппарат востребован в современном мире, поскольку идет рост заболеваемости от болезни системы кровообращения. Вначале будет отработана кардиологическая панель, потом будет отработано лечение заболеваний сосудов головного мозга и в последующем будет переведено оборудование на периферию.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Такое внимание государства к системе здравоохранения, это касается не только Гродненской области, но и других регионов, будет положительно сказываться на увеличении продолжительности жизни наших граждан, ну и на улучшении показателей здоровья наших людей.

Современный ангиографический комплекс, стоимость которого более двух миллионов рублей, приобретен за счет средств республиканского бюджета. Из районного были выделены деньги на проведение строительно-монтажных работ.