Почти 4 тыс. человек получили льготную стоматологическую помощь в Минске за 2024 год – Сергей Кулик

Главной ценностью для белорусского государства является человек, его жизнь, здоровье, потребности, и этот принцип является основополагающим. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Общее количество в Минске лиц, которые получили стоматологическую помощь на льготной основе за 2024 год, – 3 954 человека. Достаточно весомая цифра. На эти цели из городского бюджета по статье трансфертов было выделено 4 миллиона 460 тысяч белорусских рублей. Тем самым получается, что средняя стоимость зубопротезирования одного льготника составила порядка 1 050 рублей.