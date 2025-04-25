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Почти 4 тыс. человек получили льготную стоматологическую помощь в Минске за 2024 год – Сергей Кулик

25 апреля 2025 14:15
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Главной ценностью для белорусского государства является человек, его жизнь, здоровье, потребности, и этот принцип является основополагающим. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Почти 4 тыс. человек получили льготную стоматологическую помощь в Минске за 2024 год – Сергей Кулик-2

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Общее количество в Минске лиц, которые получили стоматологическую помощь на льготной основе за 2024 год, – 3 954 человека. Достаточно весомая цифра. На эти цели из городского бюджета по статье трансфертов было выделено 4 миллиона 460 тысяч белорусских рублей. Тем самым получается, что средняя стоимость зубопротезирования одного льготника составила порядка 1 050 рублей.

# Государственная политика # Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Сергей Кулик

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