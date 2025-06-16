За какими услугами иностранцы обращаются к белорусским медикам – ответил врач
Каждое третье воскресенье июня в Беларуси по традиции отмечают День медицинских работников. Это высокое служение во имя и на благо людей. Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие ценности дарованные человеку. По данным социологических исследований именно здоровье является главной ценностью для белорусов. Более 90 % опрошенных говорят, что у них хорошее или удовлетворительное состояние здоровья.
О том, благодаря чему удается достичь таких показателей, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Давайте поговорим о современных методах лечения. В чем особенно сильны наши медики? За какими медицинскими услугами к нам приезжают гости из других стран?
Сергей Кулик, главный врач УЗ «14-я городская стоматологическая поликлиника», депутат Мингорсовета, главный внештатный стоматолог Минска:
В медицине работают люди, которые учатся всю жизнь. Этот процесс не останавливается ни на минуту. Конечно, вот этот элемент высокого профессионализма заслуживает доверия наших пациентов. Не зря Республика Беларусь, ее специалисты востребованы в том числе и по комплексу экспортного потенциала по получению медицинской помощи. Причем в различных сферах. Конечно, на первом месте – это вопросы, касающиеся трансплантации органов и тканей. Безусловно, это такой экспортно ориентированный потенциал самый большой. Эндопротезирование и стоматология. Та, которую я представляю, тоже востребована среди иностранных граждан.
Сергей Кулик:
Но я хотел бы отметить. Я часто это повторяю и говорю о том, чем мы интересны для зарубежных пациентов. Профессионализмом, во-первых. Но меркантильный интерес здесь не самый главный. Потому что душа белорусского медицинского работника открытая, человечная. Она дает возможность коммуникации очень хорошей. Даже языковой барьер может присутствовать, но за счет теплоты и отношения формируется очень хороший результат в конечном итоге.
Подробности в видео.