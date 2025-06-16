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Какие новые объекты здравоохранения появятся в Минске – узнали у эксперта

16 июня 2025 14:15
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Каждое третье воскресенье июня в Беларуси по традиции отмечают День медицинских работников. Это высокое служение во имя и на благо людей. Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие ценности дарованные человеку. По данным социологических исследований именно здоровье является главной ценностью для белорусов. Более 90 % опрошенных говорят, что у них хорошее или удовлетворительное состояние здоровья.

О том, благодаря чему удается достичь таких показателей, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Достаточно ли Минск обеспечен объектами здравоохранения?

Какие новые объекты здравоохранения появятся в Минске – узнали у эксперта-2

Зиновий Гозман, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Да, безусловно. Минск обеспечен объектами здравоохранения в полной мере. Но вместе с тем в настоящее время в активном строительном действии находятся девять объектов, шесть из которых будут сданы в 2025 году. Медицинский комплекс по улице Маяковского – туда переезжает 10-я стоматологическая поликлиника, городской эндокринологический центр и центр пластической хирургии и косметологии. Также две поликлиники в «Минск-Мире» – взрослая и детская. Детская поликлиника в микрорайоне Лошица. Реконструкция 13-й городской поликлиники. В декабре – это крайний объект – будет сдана поликлиника в поселке Восточный. Сдача этих объектов позволит еще больше улучшить оказание медицинской помощи жителям столицы.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Зиновий Гозман # Государственная политика в области здравоохранения # Здравоохранение Беларуси # Строительство

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