Строгие санитарные нормы – что лежит в основе биологической безопасности, ответила специалист

Защита от патогенных, то есть болезнетворных, микроорганизмов – дело не только медицины, но и всего государства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Вероника Высоцкая, заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Биологическая безопасность – это очень важная в настоящее время часть политики любого современного государства. Ее можно определить как обеспечение защищенности населения, растений, животных, окружающей среды от воздействия опасных биологических агентов. Прежде всего это инфекционные заболевания, которые могут зарегистрироваться в любой точке земного шара. Тем самым могут попасть на территорию нашей страны и привести к распространению этого заболевания. В 2022 году в нашей стране была принята Концепция национальной системы обеспечения биологической безопасности. Биологическая безопасность была выделена в отдельную отрасль наравне с демографической, военной безопасностью.