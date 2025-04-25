«Не понимаю людей, которые не ходят в госполиклиники». Рассказываем, как модернизируют столичные медучреждения

Звуки, которые наполняют сердце радостью. С особым трепетом Елизавета прислушивается к уже таким знакомым и родным ударам сердечка своего малыша. Девушка с нетерпением ждет встречи с крохой, ведь это первая и долгожданная беременность. И с каждой неделей ожидание становится все более волнующим.

Елизавета Зыль, жительница Минска:

Первая беременность – всегда немножко страшновато. Страшно что-то не уметь, не сделать правильно, но во всех больницах хороший персонал, всегда всему научат и ответят на все вопросы. Честно говоря, я не понимаю людей, которые не ходят в госполиклиники и не наблюдаются именно в государственных, а ходят в платные, потому что отношение такое же хорошее.

Однако дело не только в отношении персонала. В последние годы учреждения здравоохранения страны модернизируются. Закупается современное оборудование, что делает медицинские услуги более доступными для населения. Например, в 21-ю центральную районную поликлинику Заводского района столицы были приобретены четыре новых аппарата УЗИ, один из них – в женскую консультацию.

Вероника Аничкина, и.о. заведующего отделением женской консультации – врач-акушер-гинеколог УЗ «21-я центральная районная поликлиника Заводского района Минска»:

Данный аппарат нам помогает своевременно оказать специализированную медицинскую помощь, а также выявить различные гинекологические новообразования и патологии. Мы используем аппарат как для плановых, так и для экстренных ситуаций, когда у нас есть вопросы, нюансы в диагностике гинекологической, акушерской патологии. И на приеме это неоднократно нас выручало. За первый квартал 1 170 человек у нас прошли ультразвуковую диагностику только на этом аппарате.

Элла Маркевич, корреспондент:

Еще в сентябре 2020 года здесь открыли кабинет компьютерной томографии, а в январе текущего года приобрели специальный инжектор. Именно благодаря ему спектр исследований расширяется.