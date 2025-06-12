Игорь Сергеенко и депутаты Палаты представителей ознакомились с учебным процессом БГМУ

Бесплатная и доступная медицина для каждого – приоритет социально-ориентированного государства. А потому подготовке врачей – самое пристальное внимание. С организацией учебного процесса в ведущем медвузе страны ознакомились депутаты Палаты представителей во главе с Игорем Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня обучение здесь проходят 8 тысяч человек. Из них порядка 2 тысяч – иностранные студенты из 60 государств. Что не удивительно, ведь качество отечественного образования на уровне. Здесь дают не только хорошую теоретическую базу, симуляционное оборудование и тренажеры позволяют наработать практический опыт в стоматологии, реанимации, хирургии и не только. Это значит, что по окончании вуза молодые специалисты будут полностью готовы к работе. Продемонстрировали депутатскому корпусу и научные разработки, которые активно применяются нашими медиками. Например, технологию реконструктивной хирургии глазницы. Методика уникальная и крайне востребованная.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Действительно, мы сегодня продолжаем выстраивать систему охраны здоровья наших граждан на достаточно таком серьезном, высоком уровне. Это, конечно, и новые медицинские центры практически в каждом регионе, это и вопросы, связанные с внедрением высоких технологий. Сегодня мы увидели, что и медицинская наука не отстает. А в общем-то, даже лидирует в европейском пространстве с новыми научными разработками. И это тоже дополнительная гордость для меня как выпускника данного медицинского вуза.