Прямой эфир

Лукашенко помогает не только МТЗ, а продвигает всю продукцию – Василий Гнедчик

26 июня 2025 16:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Лукашенко помогает не только МТЗ, а продвигает всю продукцию – Василий Гнедчик-2

Василий Гнедчик, ведущий инженер маркетинг-центра ОАО «МТЗ»:
Он помогает не только МТЗ. Он стремится, продвигает всю продукцию. Где бы он ни был, в зарубежных поездках, он всегда говорит: мы можем предложить вам все, что вам нужно, и мы сделаем для вас все, что нужно.

Во-первых, он искренне это говорит, а во-вторых, он стремится продвинуть любую продукцию, которая производится в нашей стране. Это и тракторы, это и знаменитая сельхозпродукция, это и автомобили, и все наше белорусское он продвигает при каждой возможности. Я это замечаю по его зарубежным поездкам, по его выступлениям. Всем помогает!

Что общего у трактора и танка? Ответил сотрудник МТЗ.

# Предприятия Беларуси # Минский тракторный завод # Государственная политика # Интервью # Василий Гнедчик

Другие новости рубрики

Все новости
Что общего у трактора и танка? Ответил сотрудник МТЗ
26 июня 2025 16:19

Что общего у трактора и танка? Ответил сотрудник МТЗ

Минский тракторный завод построен тремя поколениями людей – ведущий инженер
26 июня 2025 16:17

Минский тракторный завод построен тремя поколениями людей – ведущий инженер

Подвиг на фронтах и в тылу – как народы стран бывшего СССР боролись ради Победы над фашизмом
26 июня 2025 16:12

Подвиг на фронтах и в тылу – как народы стран бывшего СССР боролись ради Победы над фашизмом