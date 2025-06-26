Лукашенко помогает не только МТЗ, а продвигает всю продукцию – Василий Гнедчик

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Василий Гнедчик, ведущий инженер маркетинг-центра ОАО «МТЗ»:

Он помогает не только МТЗ. Он стремится, продвигает всю продукцию. Где бы он ни был, в зарубежных поездках, он всегда говорит: мы можем предложить вам все, что вам нужно, и мы сделаем для вас все, что нужно.

Во-первых, он искренне это говорит, а во-вторых, он стремится продвинуть любую продукцию, которая производится в нашей стране. Это и тракторы, это и знаменитая сельхозпродукция, это и автомобили, и все наше белорусское он продвигает при каждой возможности. Я это замечаю по его зарубежным поездкам, по его выступлениям. Всем помогает!