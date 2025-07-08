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Слова Трампа о помощи Киеву не означают, что Украина получит достаточно оружия

08 июля 2025 10:48
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Объявление президента США Дональда Трампа о прекращении военной помощи Украине не означает, что вопрос с нехваткой оружия решен. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о поставках из ранее одобренных пакетов, которые уже близки к исчерпанию. Новые программы помощи еще не приняты.

Главный же вопрос заключается в том, в какой форме будет оказываться поддержка: безвозмездно, за счет бюджета Украины или через специальный фонд.

Ранее стало известно, что из-за истощения запасов в США поставки были прекращены. Белый дом подтвердил приоритетность национальных интересов. Между тем Трамп пообещал предоставить Киеву больше оборонительного оружия.

# Международная политика

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