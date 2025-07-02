Есть ли в Беларуси «потерянное поколение» и что нужно делать для воспитания патриотов? Мнение эксперта

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Руслан Шкодин, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Государство делает по отношению к молодежи много, делается совершенно все правильно. Но я бы хотел сказать, что наряду с достижениями в работе в нашей, есть некоторые и пробелы, нам о них надо тоже вспоминать.

Основным пробелом является, наверное, не именно работа с молодежью, а у нас есть, как я его сам называю, потерянное поколение – это люди 50 минус 10. То есть вот у этой категории очень много людей, которые выросли в хаосе 1990-х, в этой атмосфере вседозволенности, это именно эти 10 лет. Те люди, которые сейчас от 40 и до 50.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Но они родители сейчас.

Руслан Шкодин:

Вот, я это и имею в виду. Молодой человек, сидя в школе, на уроке, участвуя в патриотических акциях, либо в университете получает нужную и правильную информацию. Но придя домой, он либо просто утыкается в стену, либо еще, может быть, подвергнут критике, что вам в школе больше заняться, условно, нечем. Вы там только ходите, цветы возлагаете. Я лично знаю таких людей. Они вокруг нас.