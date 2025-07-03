Что такое независимость для государства и народа? Мнение Натальи Кочановой

Екатерина Забенько, СТВ: На ваш взгляд, что такое независимость для государства и для народа? Это какое-то политическое понятие, экономическая безопасность или что-то более глубокое, что нельзя измерить цифрами?

Беларусь продолжает идти по пути динамичного развития, а Национальное собрание – это один из фундаментальных институтов, обеспечивающих ее стабильность и процветание.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это все вместе: и политические, и экономические аспекты – одно от другого отделить нельзя. Это все то, что определяет смысл жизни на Земле. И та политика, которая проводится в нашей стране, как раз таки нацелена на то, чтобы прежде всего сохранить суверенитет и независимость страны. А это все просто.

Это тогда, когда человек может жить свободно, реализовывая все свои возможности, все свои потребности. Тогда, когда ты понимаешь, что ты можешь рожать детей, создавать семьи, работать, учиться.

Я много раз возвращаюсь к тому тезису, о котором говорил Президент нашей страны, что завоевать суверенитет и независимость не так сложно, как сохранить. И жизнь эта показывает, что это правда. Это так. Если мы хотим жить так, как мы живем, то мы должны понимать – каждый должен делать на своем рабочем месте то, что должен, укрепляя экономическую мощь, отстаивая наши основные законы и постулаты миролюбивой, дружеской страны. А если говорить о внутренней политике, то это люди и их благополучие.

Мы четко должны понимать – это и есть независимости и суверенитет нашей страны. Все вместе, комплексно. И то, что сегодня мы имеем, мы должны сохранить. Это наша святая обязанность.