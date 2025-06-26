Олег Корзун обсудил с коллективом МАЗа развитие промышленного производства в Минске

Объем промышленного производства в столице вырос на 2,5 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особый акцент – на качество. Перед предприятиями стоит задача нарастить объемы выпуска продукции и продаж.

О развитии отрасли говорили на ведущем промышленном предприятии страны. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун провел встречу с коллективом МАЗа.

Ежедневно с конвейера автомобильного гиганта сходит 40 единиц техники. Также введен в эксплуатацию новый автобусный завод, что вдвое повысит мощности МАЗа по производству пассажирской техники. Кроме того, в Год благоустройства работники предприятия принимают активное участие и в общественной жизни столицы – занимаются наведением порядка на городских территориях, участвуют в субботниках.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы уже приступили к реализации Минской очистной станции, которую мы планируем ввести в конце 2027 – начале 2028 года. И в текущем году у нас будет реализован проект по новому мусоросортировочному заводу на улице Орловского. Работа в этом плане будет продолжаться, потому что и мы, и субъекты хозяйствования – это единое целое. И только вместе мы можем навести порядок, чтобы наш город был красивым, уютным и комфортным для проживания.

На встрече обсудили и другие важные аспекты развития Минска. За последние пять лет столица сделала значительный шаг вперед – это перевод города на подземные источники водоснабжения и ввод в эксплуатацию новых станций метро, что сделало передвижение по городу еще более комфортным.