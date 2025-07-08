Белорусские спортсмены завоевали 15 медалей на первенстве России по велоспорту на треке, соревнования завершились в Санкт-Петербурге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день гонщики определяли сильнейших в мэдисоне. Среди молодежи до 22 лет серебро завоевали наши Полина Конрад и Ирина Чуянкова, третьими стали Аделина Сакун и Алина Короткина. Золото досталось спортсменкам из Санкт-Петербурга. Среди юниоров до 18 лет на третью ступень пьедестала поднялись Артем Борушков и Илья Витько. Всего в активе нашей сборной 9 серебряных и 6 бронзовых наград. Кроме мэдисона, ранее участники первенства разыграли медали в индивидуальной и командной гонках преследования, личном и командном спринте, гите, омниуме, гонке по очкам и на выбывание, скрэтче и кейрине.