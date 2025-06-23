С идеологией всё в порядке – спикеры ток-шоу «По существу» обсудили работу с населением

Национальная идея – какая она у белорусов? Зачем стране идеология? И в чем сила президентской Директивы № 12? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить главные для Беларуси смыслы. Какая она – аудитория диалоговых площадок?

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

На мой взгляд, на текущий момент среднестатистическая аудитория, которая встречается на всяких идеологических диалоговых площадках, подуставшая от того, что слышит плюс-минус одно и то же пятый год. Поэтому от того, что мы будем дальше колошматить одни и те же темы, которые мы колошматили с 2020 года, начиная от притворного Запада, заканчивая тем, что нужно всем обязательно много работать, и тогда будет светлое будущее… И то и другое является правдой, но людям хотелось бы уже слышать что-то другое, если уже они собираются. Очень важно для людей, которые работают с коллективами, с населением, чтобы у них было не то чтобы право на ошибку, но куда-то в эту сторону, и для того, чтобы их выступления не оценивали, выдергивая какие-то цитаты из контекста. Потому что каждый раз, когда я начинаю общаться с коллективом, я говорю: у меня есть свое мнение, я рассказываю вам в общем политические процессы, но среди прочего я как гражданин, раз уж меня пригласили как эксперт, например, считаю, что раз мы собрались в 2022 году обсудить ВНС, вот мое мнение – Всебелорусское народное собрание теоретически могло бы назначать Президента. Вы можете представить: количество людей, которые пытались фыркать за эти слова в мой адрес, было достаточно большим. В 2025 году некоторые руководители партии говорят плюс-минус то же самое. Я прихожу на диалоговую площадку и говорю, что это не позиция государства, это позиция моя как политобозревателя. Я считаю, что электоральный возраст в Беларуси нужно поднимать хотя бы до 21 года. Естественно, власть на это смотрит иначе. Я смотрю вот так, я объясню почему. «Из низов надо выращивать!» Завкафедрой Академии управления ответил, где брать идеологов.

Игорь Тур:

Если мы выдергиваем из контекста что-то, что я сказал, если это делают наши враги, у нас начинается иногда в системе нашей не совсем в ту сторону бурление. «А что там Тур такого наговорил, а это не согласовано, а зачем ты в эту сторону полез, лучше вообще об этом не говорить». В итоге у нас иногда все приводится к общему знаменателю, когда спикеры разные, а говорят плюс-минус одно и то же. Люди от этого устают. А когда ты приходишь весело, рок-н-ролльно – а давайте представим, кто из вас в аудитории хотел бы быть Президентом Беларуси. Давайте встанем, поговорим. Встает один смелый. Хорошо. Вот вам кейс, какое решение будете принимать? Он чешет репу, он начинает думать, что-то отвечает. Ты его выводишь в то, что вы нехороший Президент, у нас война началась. Это людям нравится. Людям на диалоговых площадках нужно шоу. Шоу нужно уметь создавать. Шоу – это не всегда все под прямыми углами. Иногда нужно обостряться, иногда нужно говорить о том, что да, у нас есть ошибки, иногда человеку, который раздосадован всем, нужно дать высказаться и сказать: ты, конечно, прав, но посмотрим с другой стороны. Алена Сырова:

Но ты опытный человек, ты человек из телевизора, и у тебя есть опыт журналиста. Игорь Тур:

Скажи мне в 2019 году, что я буду ездить на диалоговые площадки и общаться лично с населением, никогда бы не поверил. Но я приехал первый раз на какие-то площадки. Я же тоже не дурак, я прекрасно вижу, когда вопросы кем-то написаны и согласованы. Это скукотища. Потом тебе один раз задают вопрос острый, встает человек и говорит: а я считаю, что, например, мы в 2020 году неправильно боролись с коронавирусом. А давай-ка на ходу пытайся вырулить из этой ситуации. Ты учишься этому. Быть хорошим спикером – это не только какие-то природные данные, это еще и опыт, который нужно наработать. Нарабатывание опыта сопряжено с ошибками и недочетами. Право на ошибку должно быть у каждого публичного человека. Встреча руководства района с молодежью – у костра! О новых форматах работы

Мария Шматова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Оршанского райисполкома:

Трудовые коллективы очень часто говорят о том, кого бы они хотели услышать или на какие темы бы они хотели поговорить. Мы стараемся удовлетворить их запросы. Понятно, что не всегда это получается. Если, конечно, к нам придет Игорь Тур, я уверена, что все трудовые коллективы захотят видеть именно его. Но, понимая, что, например, есть определенный круг лиц, спикеров, которые есть у нас в регионе или в области, люди не стесняются. Может быть, потому, что мы уже ввели это в практику, но люди не стесняются обращаться к своим идеологам на предприятиях, они связываются со мной, и я знаю, кого мне распределить на какое учреждение, на какой завод, потому что эта тема именно того человека, который будет интересен данному коллективу или в данный момент. Простой пример. У нас совсем недавно был фестиваль «Поле кветак», и некоторым трудовым коллективам было интересно узнать о подготовке, что будет, какие-то инсайды, и они хотели видеть отдел культуры, область, и мы приглашали, они посещали именно эти трудовые коллективы. Это, конечно, работает, но хотела сказать по поводу других форум. Раскрою небольшую тайну. Тема, которая сейчас идет на едином дне информирования, – молодежь. Совсем скоро, 27 июня, у нас День города, и мы планируем совместить эти два мероприятия и встречу с молодежью провести у костра. Придет руководство района. Это гитара, костер, и мы приглашаем туда молодежь. Мы закинули эту информацию в наши колледжи: кто хотел бы прийти на это мероприятие? Алена Сырова:

Сколько человек вы попросили? Мария Шматова:

Нисколько. Я закинула это в общие чаты. Я не просила количество людей. Я спросила, кто хотел бы. Алена Сырова:

А если придет 15 человек? Мария Шматова:

Значит, будет 15 человек. Но из того, что сейчас происходит, то количество сообщений, которое сейчас есть, я задумываюсь, что нам нужно сменить будет локацию, потому что туда, возможно, не поместится то количество, которые просто хотят встретиться с председателем райисполкома, с нашим Молодежным парламентом, которые хотят пообщаться и узнать о том, что планируется для молодежи в Оршанском регионе в частности. Возможно, это будет несколько костров, но это интересно. Мы просто должны придумывать формат. Если мы ущемлены в вариантах очень именитых спикеров, наш вариант – придумывать разные интересные формы. «У нас все неплохо в идеологии»