В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей и оппозиционной фракций

Причиной конфликта стало обсуждение вопроса о лишении депутатской неприкосновенности участника оппозиционной фракции «Армения», обвиняемого в подготовке теракта и организации госпереворота. С трибуны Артур Саркисян заявил, что решение по делу уже принято, и до возможного ареста он намерен провести время с семьей. После выступления депутат попытался покинуть зал, однако реплики со стороны представителей правящей партии спровоцировали потасовку. Понятное дело, что в работе парламента был объявлен перерыв, после которого оппозиция уже не вернулась на заседание. Напомним, что обострение внутриполитического конфликта в Армении началось в конце июня, после того как СМИ опубликовали «План переворота» и аудиозаписи с призывами оппозиции к свержению власти.