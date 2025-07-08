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В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей и оппозиционной фракций

08 июля 2025 10:43
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Горячо 8 июля в армянском парламенте. На внеочередном заседании завязалась потасовка между депутатами правящей и оппозиционной фракций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей и оппозиционной фракций-2

Причиной конфликта стало обсуждение вопроса о лишении депутатской неприкосновенности участника оппозиционной фракции «Армения», обвиняемого в подготовке теракта и организации госпереворота. С трибуны Артур Саркисян заявил, что решение по делу уже принято, и до возможного ареста он намерен провести время с семьей. После выступления депутат попытался покинуть зал, однако реплики со стороны представителей правящей партии спровоцировали потасовку. Понятное дело, что в работе парламента был объявлен перерыв, после которого оппозиция уже не вернулась на заседание. Напомним, что обострение внутриполитического конфликта в Армении началось в конце июня, после того как СМИ опубликовали «План переворота» и аудиозаписи с призывами оппозиции к свержению власти.

# Выборы в Армении

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