Разгул ощутили Минская и Брестская области – в Беларуси устраняют последствия грозового фронта

Поврежденные кровли, упавшие деревья и десятки населенных пунктов, оставшихся без электроснабжения. В Беларуси продолжают устранять последствия грозового фронта, который прошел накануне. Разгул стихии особенно ощутили жители Минской и Брестской областей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В южном регионе нарушения в электроснабжении возникали более чем в 35 населенных пунктах. Сейчас специалисты продолжают работать в усиленном режиме. Без внимания не остается ни одна заявка от сельчан. Задействованы 26 бригад и два десятка спецтехники.

Дмитрий Крук, первый заместитель директора – главный инженер РУП «Брестэнерго»:

По территории Бреста, Брестского района, Каменецкого района, Кобринского района, Жабинковского района прошел грозовой фронт. В результате чего пошли отключения потребителей. Сразу же были вызваны дополнительные бригады, занимались ликвидацией аварии, занимались выделением повреждённых участков и перезапитывали потребителей. Остались единичные заявки, и я думаю, к вечеру на данном участке все работы будут закончены.

Непогода добавила хлопот и сотрудникам МЧС. Штормовой ветер повредил кровли сельскохозяйственных зданий и жилых домов. Было зафиксировано более полусотни случаев падения деревьев.