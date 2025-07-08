В Кремле шокированы смертью экс-министра транспорта РФ Старовойта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смерть экс-министра транспорта Романа Старовойта шокирующей и сообщил, что лидер России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован об этом. Об этом пишет РИА Новости.

«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», – сказал он.

Утром в понедельник Старовойт был освобожден от занимаемой должности министра транспорта, которую он занимал с мая 2024 года. До этого он занимал пост главы Курской области.

Позже Следственный комитет РФ сообщил, что тело экс-министра было найдено в автомобиле в Одинцово. Основной версией является самоубийство.