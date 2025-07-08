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В Кремле шокированы смертью экс-министра транспорта РФ Старовойта

08 июля 2025 11:46
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В Кремле шокированы смертью экс-министра транспорта РФ Старовойта-0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смерть экс-министра транспорта Романа Старовойта шокирующей и сообщил, что лидер России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован об этом. Об этом пишет РИА Новости.

«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», – сказал он.

Утром в понедельник Старовойт был освобожден от занимаемой должности министра транспорта, которую он занимал с мая 2024 года. До этого он занимал пост главы Курской области.

Позже Следственный комитет РФ сообщил, что тело экс-министра было найдено в  автомобиле в Одинцово. Основной версией является самоубийство.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Песков

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