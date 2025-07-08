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Андрей Михалёв усилит тренерский штаб минского «Динамо»

08 июля 2025 10:45
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Белорусский хоккейный специалист Андрей Михалев усилит тренерский штаб минского «Динамо», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наставник хорошо проявил себя на посту главного тренера «Динамо-Шинника», который он возглавлял с 2022 года. В прошлом сезоне Молодежной хоккейной лиги под руководством Михалева бобруйчане вышли в плей-офф Кубка Харламова и завоевали право выступить в элитном Золотом дивизионе Западной конференции. При этом Михалев отлично работал с молодыми игроками, многие белорусы входили в число лидеров статистических показателей МХЛ. Также наставник является главным тренером молодежной сборной, с которой достойно соперничал с сильной российской молодежкой и выигрывал «Кубок Будущего».

# Хоккей # Андрей Михалев

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